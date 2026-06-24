Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, έδωσε έμφαση στο νέο νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές ενέργειας.

Στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων», σημειώνοντας ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών. Τόνισε επίσης πως η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων με δημοσιονομική ασφάλεια, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο τίθεται προς ψήφιση.

Όσο για την αύξηση του πληθωρισμού, τόνισε πως οφείλεται «σχεδόν αποκλειστικά» στο ράλι του πετρελαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «ξεπέρασε τις προσδοκίες» και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Όπως ανέφερε, «κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», επιχειρώντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας. Προειδοποίησε δε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την απόκλιση από τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την κατ’ αρχήν συμφωνία ειρήνης γύρω από το Ιράν, ευχόμενος να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού συνδέθηκε με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία πλέον έχει αποκλιμακωθεί, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η τάση αυτή θα περάσει και στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές, οδηγώντας σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Εκφράζω και πάλι την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και εκφράζω βέβαια την ευχή μου ότι δεν θα έχουμε πρόσθετες αναταράξεις τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ και να υπάρξει πια και μια κανονικοποίηση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού, που είδαμε και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και το αποτέλεσμα αυτής της αποκλιμάκωσης στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ, κάτι το οποίο μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους ότι θα επανέλθουμε στα ζητήματα τουλάχιστον των καυσίμων σε μια λογική κανονικότητας.

Από κει και πέρα όμως, κύριε Πρόεδρε, προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων.

Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον covid και είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς, τουλάχιστον επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.

Σήμερα, όπως ξέρατε, ψηφίζεται στην Βουλή ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Αναφέρω ενδεικτικά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τα οποία θα καταβληθούν εντός των επόμενων εβδομάδων αλλά και την αύξηση της μόνιμης στήριξης που δίνουμε στους συνταξιούχους: από τα 250 στα 300 ευρώ που θα καταβληθεί τον μήνα Νοέμβριο.

Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική κι επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει απτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε, λοιπόν, με απλά λόγια, το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.

Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μία ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μία εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν.

Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση, σε επίπεδο Αρείου Πάγου, για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μία ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου.

Οι δανειολήπτες θα δουν μία σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μία εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν, με αυτόν τον τρόπο, να σώσουν το σπίτι τους.

Μία ακόμα παρατήρηση, κλείνοντας την εισαγωγική μου τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, η οποία αφορά το συνολικό επίπεδο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα θέματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Γι’ αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει μια καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο παρελθόν πολιτικές δυνάμεις έταξαν στους πολίτες πράγματα που προφανώς ήταν παντελώς αδύνατο να υλοποιήσουν και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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