Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

«Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα», είπε στην τηλεοπτική εκπομπή του Τάκη Χατζή και για να αποδείξει «του λόγου του το αληθές» πρόσθεσε:
«Άμα δείτε πόσοι ντελιβεράδες κυκλοφορούν στους δρόμους, που είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτό τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα ντελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα».
Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε πως η δήλωσή του είναι άστοχη ο κ. Λοβέρδος την υπερασπίστηκε. Τώρα βέβαια, τα λόγια του κάνουν το γύρο του διαδικτύου και λογικά θα ανασκευάσει, αλλά τα... γραπτά μένουν.
Το τρομερό της υπόθεσης είναι πως στην ίδια δήλωση ο κ. Λοβέρδος πέταξε και δεύτερο εκπληκτικό μαργαριτάρι. Πως το πιο επικερδές επάγγελμα αυτό τον καιρό είναι αυτό του ντελιβερά.
Άμα δείτε εφοπλιστή με παπάκι στους δρόμους, μην εκπλαγείτε...