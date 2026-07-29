Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Μέσω ανακοινώσεών τους, τα πολιτικά πρόσωπα εκφράζουν τη θλίψη τους για την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/7) στο Ρέθυμνο όταν δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά, μέσα ανάρτησής του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του δηλώνοντας τα εξής:

«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 29, 2026

Στην ίδια κατεύθυνση, σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση αναφέρει τα εξής:

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια των δύο συμπολιτών μας, εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

Παράλληλα, για το ίδιο ζήτημα εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά τους και να δώσει οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση στα διαχρονικά τους αιτήματα αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση που έχουν αποκτήσει».