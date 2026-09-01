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Δένδιας: «Ασπίδα του Αχιλλέα» και «Ατζέντα 2030» αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα
Πολιτική
12:15 - 01 Σεπ 2026

Δένδιας: «Ασπίδα του Αχιλλέα» και «Ατζέντα 2030» αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Στον ρόλο της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και της «Ατζέντας 2030» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την αντιμετώπιση των νέων απειλών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος τη Δευτέρα στο Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γουίκλοου του Δουβλίνου.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στη συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι νέες προκλήσεις που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο και το Διάστημα, αλλά και η αυξανόμενη απειλή από βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, παραπέμποντας στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και στην ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

«Η “Ατζέντα 2030” και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο αντιαεροπορικός και αντιβαλλιστικός Θόλος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στην υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Όπως ανέφερε, μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδιασμού η Ελλάδα επιδιώκει να δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση, αλλά και επιχειρησιακή δυνατότητα για την αντιμετώπιση απειλών που προέρχονται από διαφορετικά πεδία.

«Μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές», ανέφερε.

Στο επίκεντρο ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε ότι θα θέσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του το ζήτημα του αναθεωρητισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρόκληση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά συνδέεται ευρύτερα με την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και, κατ’ επέκταση, με την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

«Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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