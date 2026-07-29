Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τραγική τροπή πήρε η μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (29/7) στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο πυροσβέστες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες πιθανόν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους, ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb34uc4279l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb3xpdnss2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».