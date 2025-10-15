Χρηματιστήριο: Κρίσιμη η υπέρβαση των 2.090 μονάδων για τη βελτίωση της τεχνικής εικόνας

Υποχώρηση κατά 1,45% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2056,86 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 320,2 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία αλλά μέχρι τις 1.30μμ έβρισκαν την ισχυρή αντίσταση των αγοραστών, με τις απώλειες να είναι μικρές και το ΓΔ να καταγράφει το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2083 μονάδες. Όμως, στη συνέχεια υπερίσχυσαν εμφανώς με το ΓΔ να καταγράφει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2054 μονάδες και το κλείσιμο στις δημοπρασίες να μη διαφοροποιείται σημαντικά. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,297% με τις κινήσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων να είναι σε πτωτική κατεύθυνση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,24%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-2,70%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (-6,98%), η Metlen (-2,61%), η Κύπρου (-1,97%), η Cenergy (-2,25%), ο Ελλάκτωρ (-1,94%), η ΕΛΧΑ (-3,08%) και η Helleniq Energy (-1,21%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+0,82%), το ΔΑΑ (+1,70%), ο ΟΛΠ (+1,24%), ο Τιτάν (+0,27%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,17%) αλλά και η Interlife (+2,88%) με την Κυριακούλης (+1,49%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 81 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την διορθωτική του πορεία, απόλυτα συντονισμένος με το κακό διεθνές κλίμα, απόρροια της νέας φάσης του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ- Κίνας και έκλεισε ακριβώς πάνω στην πρώτη ισχυρή στήριξη των 2056 μονάδων. Για την αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας απαιτείται η υπέρβαση των 2090 μονάδων.