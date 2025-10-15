Θεσμική αναβάθμιση του σχήματος 3+1: Ο ρόλος της Ελλάδας στη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Σημαντικές ρυθμίσεις που ενισχύουν το σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) και κατοχυρώνουν θεσμικά το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνονται στην πρώιμη εκδοχή του νομοσχεδίου State Reauthorization Act, το οποίο εξετάζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Οι εν λόγω προβλέψεις αποτελούν συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει προ μηνών η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή. Στο State Reauthorization Act ενσωματώθηκαν οι διπλωματικές διατάξεις του αρχικού σχεδίου, ενώ οι αμυντικές συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA).

Με βάση τις νέες διατάξεις, παρατείνεται έως το 2027 η λειτουργία της διακοινοβουλευτικής ομάδας συνεργασίας 3+1 (ΗΠΑ–Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ), η οποία είχε θεσπιστεί με τον Νόμο για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας του 2021 που προώθησε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, και η ισχύς της έληγε στα τέλη του 2025. Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση υποομάδας ασφάλειας με τη συμμετοχή έξι βουλευτών και έξι γερουσιαστών.

Το νομοσχέδιο προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς για πρώτη φορά θεσμοθετεί το σχήμα 3+1 και σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, μέσω της δημιουργίας Διυπηρεσιακής Ομάδας Συνεργασίας για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίοι θα συνεδριάζουν δύο φορές ετησίως με αξιωματούχους από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διάταξη που αφορά την Κύπρο, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κρις Πάππα, σχετικά με το εμπάργκο πώλησης όπλων. Η ρύθμιση αυτή δεν αίρει το εμπάργκο, αλλά επεκτείνει τη διάρκεια ανανέωσής του από ένα σε πέντε έτη, επιτρέποντας στην κυπριακή κυβέρνηση μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στον τομέα των εξοπλισμών.

Η εξέταση του State Reauthorization Act από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, μόλις επαναλειτουργήσει η αμερικανική κυβέρνηση. Στη Γερουσία, ωστόσο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, Τζιμ Ρις, δεν έχει καταθέσει αντίστοιχο νομοσχέδιο, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την τελική πορεία των συγκεκριμένων διατάξεων.