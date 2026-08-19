ΧΑ: Στο επίκεντρο η πορεία τραπεζών και διυλιστηρίων

Για τη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/8) στο ΧΑ, η προσοχή στρέφεται στη συμπεριφορά του ΓΔ γύρω από τις 2.600 μονάδες μετά την πρόσφατη διόρθωση.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πορεία των τραπεζών θα δείξει αν περιορίζεται η μερική κατοχύρωση κερδών, ενώ διυλιστήρια και επιλεγμένοι τίτλοι μπορούν να συνεχίσουν να απορροφούν ρευστότητα. Πετρέλαιο, αποδόσεις ομολόγων και γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν τον τόνο στο ξεκίνημα.

Σημεία παρακολούθησης

ΓΔ / ΔΤΡ: Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες (-0,49%), με κρίσιμη στήριξη τις 2.600 μονάδες και αντίσταση τη ζώνη 2.630–2.640. Για τον ΔΤΡ, το βασικό σημείο άμυνας εντοπίζεται στις 3.040–3.050 μονάδες, ενώ επαναφορά πάνω από τις 3.085–3.100 θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Τράπεζες: Κρίσιμες στηρίξεις σε ΕΥΡΩΒ €4,50, ΠΕΙΡ €9,95–10,00, ΕΤΕ €16,20 και ΑΛΦΑ €4,50–4,53. Η διατήρησή τους κρατά την τραπεζική διόρθωση ελεγχόμενη.

OPTIMA: Η διατήρηση πάνω από τη ζώνη €10,80–11,00 κρατά ενεργό το breakout, με αντίσταση στα €11,33 και επόμενη ζώνη τα €11,50. CREDIA: Κρίσιμη η διατήρηση της ζώνης €0,90–0,95, ενώ μόνο επαναφορά πάνω από το €1,00 θα δώσει πιο ουσιαστικό σήμα σταθεροποίησης.

ΕΥΔΑΠ: Η διατήρηση πάνω από τα €11,50 στηρίζει τη θετική εικόνα, ενώ υπέρβαση της ζώνης €11,85–12,00 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €12,50.

ΠΛΑΘ: Στήριξη στα €5,00, αντίσταση στα €5,32–5,40· υπέρβαση μπορεί να δώσει κίνηση προς τα €5,60.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στήριξη στα €29,00, αντίσταση στα €30,50· υπέρβαση μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €31,50.

AEM: Μετά την πρόσφατη ανοδική κίνηση, η μετοχή κρατά τη ζώνη των €6,33· πέρασμα πάνω από τα €6,48 θα δώσει νέο σήμα συνέχισης.

Διεθνές περιβάλλον: Αρνητικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με την τεχνολογία να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις και την άνοδο του πετρελαίου και των ομολογιακών αποδόσεων να διατηρεί την επιφυλακτικότητα. Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου, με την πορεία πετρελαίου και αποδόσεων να καθορίζει τον βραχυπρόθεσμο τόνο.