O Χαρδαλιάς σκέφτεται ήδη μία δεύτερη θητεία στην περιφέρεια Αττικής

Την πρόθεσή του να είναι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής το 2028, για δεύτερη φορά, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξή του.

«Δεν θεωρώ ότι τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούν σκαλοπάτι για οτιδήποτε. Το αντίθετο: αποτελούν ύψιστη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Ο τρόπος σκέψης που λέει ότι αναλαμβάνω ένα καθήκον αλλά την ίδια ώρα σχεδιάζω πάνω σε αυτό το πολιτικό μου μέλλον, είναι εντελώς ξεπερασμένος και μακριά από την δική μου φιλοσοφία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα και μόνο» είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής στη Real News και πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό και το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιο μου, για μια δεύτερη θητεία - η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι και ο τελευταίος μου σταθμός στην πολιτική».