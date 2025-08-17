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Χρηστίδης: Καμία πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ
Πολιτική
12:59 - 17 Αυγ 2025

Χρηστίδης: Καμία πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Για ανικανότητα, απουσία σχεδίου και αποτυχία πρόληψης κατηγορεί την κυβέρνηση, ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών (ΕΦΣΥΝ), σημειώνοντας ότι η διαχείριση και αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι «επικοινωνιακή και κατασταλτική, όχι ουσιαστική». 
«Ισχυρίζονται οι Υπουργοί της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουν τα περισσότερα εργαλεία όλων των εποχών για την κατάσβεση. Γιατί λοιπόν καίγονται χιλιάδες στρέμματα κάθε χρόνο; Προφανώς λόγω ανικανότητας», υποστήριξε χαρακτηριστικά.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για «πολιτικά προστατευμένα κυκλώματα εξουσίας» και καλεί την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίζεται τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή, καταγγέλλοντας τη «μεθόδευση συγκάλυψης» από τη ΝΔ, αλλά τονίζοντας ότι «θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό εργαλείο για να έρθουν όλα στο φως».
Με φόντο την προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρεται στην παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επανατοποθετώντας το στον θεσμικό πυρήνα της συζήτησης για την ανασυγκρότηση του κράτους, προτείνοντας τομές στη Δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές και τη διαφάνεια.

Δίνει, δε, έμφαση στη λεγόμενη "Λευκή Βίβλο" για τα εργασιακά και τις συντάξεις, τονίζοντας την ανάγκη για μια νέα κοινωνική συμφωνία που θα προστατεύει την εργασία και θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις.

Κλείνει, τέλος, κάθε συζήτηση για πιθανή συνεργασία με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι τα δύο κόμματα τα «χωρίζει άβυσσος» και ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε προοδευτική πλειοψηφία και αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.
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