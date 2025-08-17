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Διεκόπη η εξέταση αίτησης ασύλου μετανάστη που επιτέθηκε σε εύζωνες
Ειδήσεις
12:48 - 17 Αυγ 2025

Διεκόπη η εξέταση αίτησης ασύλου μετανάστη που επιτέθηκε σε εύζωνες

Reporter.gr Newsroom
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Ουπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στο X σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο Σύνταγμα, κατά το οποίο μετανάστης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

Όπως σημειώνει ο κ. Πλεύρης, «λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του».

Παράλληλα, προσθέτει ο υπουργός, «με εντολή μου στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

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