Διεκόπη η εξέταση αίτησης ασύλου μετανάστη που επιτέθηκε σε εύζωνες

Όπως σημειώνει ο κ. Πλεύρης, «λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του».
Παράλληλα, προσθέτει ο υπουργός, «με εντολή μου στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».
Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!— Panos.P ?? (@PANOS_psl) August 16, 2025
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς ?? και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!
Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.
Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP