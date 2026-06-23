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Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο
Πολιτική
10:46 - 23 Ιουν 2026

Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ξέσπασε με αφορμή την παρέμβαση αναρχικής ομάδας έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους απεργούς πείνας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι αναρχικοί αποδίδουν ευθύνες στον περιφερειάρχη Αττικής για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τα Προσφυγικά.

Για την παραπάνω παρέμβαση ο κ. Κυρανάκης έκανε μία δήλωσε σε πολύ υψηλούς τόνους:

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη» δήλωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους» πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. «η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν». «Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες» τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Καλώς παρενέβη και διαμαρτυρήθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και συμμεριζόμαστε την οργή του, αλλά θα περίμενε κανείς και μία τοποθέτηση για τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν κορυφαία στελέχη της ΝΔ.

Για την καταδίκη της κας. Ασημακοπούλου για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων και για την εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου στο QatarGate ο κ. Κυρανάκης δεν έχασε την ψυχραιμία του. Παρέμεινε ζεν και συνέχισε την... αφωνία του.

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