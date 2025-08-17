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Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
13:35 - 17 Αυγ 2025

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε μέσω «X» ότι θα συμμετάσχει στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί  για τη Δευτέρα (18/8) μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Σήμερα το απόγευμα θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Μαζί θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων" μέσω τηλεδιάσκεψης. Έπειτα από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι, αύριο θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επίσης θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον.

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν:

Σήμερα το απόγευμα, θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.

Μαζί, θα συμμετάσχουμε στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω αύριο στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Στην Ουάσινγκτον αναμένονται ακόμα οι Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι. Ενδεχομένως, να δώσουν το παρόν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι επαφές στην Ουάσινγκτον έρχονται μετά τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, στη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται πως έθεσε σκληρούς όρους και ζήτησε ουκρανικά εδάφη, χωρίς μάλιστα να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Θέλει δηλαδή υπό συνθήκες πολέμου να υπογραφεί συμφωνία ειρήνης. Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει υποχωρήσεις από τον Ζελένσκι, ενώ στόχος του, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο είναι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Ρώσος πρόεδρος μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Με δεδομένη την πίεση που πρόκειται να ασκήσει ο Τραμπ στον Ζελένσκι, η παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα προσπαθήσουν να τον προστατεύσουν και να κρατήσουν τις ισορροπίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2025 - 15:09
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