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Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη
Αυτοδιοίκηση
23:00 - 23 Ιουλ 2026

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Reporter.gr Newsroom
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Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου, υλοποιώντας στο σύνολό του ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής ασφάλειας που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Αττική.

Οι θέσεις εγκατάστασης των καμερών υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με βάση τα στοιχεία και την επιχειρησιακή εμπειρία της σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη επικινδυνότητα και συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων λόγω παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 13,38 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην Ελληνική Αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας (έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο), ώστε η βεβαίωση κάθε παράβασης να γίνεται με απόλυτη αξιοπιστία και διαφάνεια.

Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφοριακά συστήματα της Τροχαίας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Χαρδαλιάς: «Πρόκειται για ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής – Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη συνιστά μία από τις πιο επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο»

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μία σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες. Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμες να αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Γιατί η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη δεν συνιστά μια απλή τροχαία παράβαση. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο, που μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να στερήσει ανθρώπινες ζωές.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα έργο με εισπρακτική λογική. Είναι ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η Περιφέρεια έκανε αυτό που όφειλε. Η δική μας ευθύνη ολοκληρώθηκε με συνέπεια, εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Πλέον αναμένουμε από την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία να ολοκληρώσουν άμεσα τις δικές τους διαδικασίες, ώστε το έργο να αποδώσει στην πράξη αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε: περισσότερη ασφάλεια και λιγότερες ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους της Αττικής. Γιατί κάθε ημέρα που περνά χωρίς να αξιοποιείται ένα τόσο σημαντικό εργαλείο είναι μια ημέρα χαμένη για την οδική ασφάλεια».

Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε όλη την Αττική – Το 58% έχει ήδη δρομολογηθεί

Η εγκατάσταση των 388 καμερών αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει 31 έργα συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 (δηλαδή το 58%) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης. Ενώ τα υπόλοιπα 13 έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να έχουν δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2028.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη ενός ιδιαίτερα σύνθετου οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 1.623 χιλιομέτρων, με 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις πεζών, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας. Το κόστος για τη συντήρηση του δικτύου αυτού, ανέρχεται στα 43,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα όποια νέα έργα.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ολοκληρώσει επίσης:

  • την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας (έργο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ)
  • την τοποθέτηση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων (έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ).

Το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται και η αναβάθμιση τριών μεγάλων λεωφόρων της Αττικής (Κατεχάκη, Αλίμου, Λιοσίων) με νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια (έργο ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ).

Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες.

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