Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Στον ορισμό δύο νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στον απόηχο των προβλέψεων της Νέας Χάρτας Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο της προσαρμογής του διοικητικού σχήματος στις ανάγκες της επόμενης περιόδου. Οι νέες αναθέσεις αποσκοπούν στην καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό κρίσιμων τομέων της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Θεσμών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ ο Λευτέρης Κοσμόπουλος ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικών Υποδομών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών

Ο κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος αναλαμβάνει τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, με αρμοδιότητα την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» και τη μέριμνα για τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται επίσης η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη της θεσμικής συνεργασίας και της εκπροσώπησης της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, κατά περίπτωση, στις επαφές με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες και Δικαστικές Αρχές (όπως π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο) και τους Δήμους. Στις αρμοδιότητές του εντάσσονται ακόμη η εισήγηση και η επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, καθώς και η υποστήριξη της ομαλής θεσμικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Ο κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση το τμήμα του Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας και ορισμένες αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών που συνδέονται με επιτροπές εξετάσεων. Παράλληλα του δίνεται η αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων υδροδότησης για την άρδευση των νησίδων οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή άλλους φορείς καθώς και η αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΗΔΕΗ +1,00% Α.Ε. για τη σύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δικτύων ηλεκτροφωτισμού των οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Κάθε χαρτοφυλάκιο αποτελεί μέρος του ενιαίου σχεδίου που έχουμε χαράξει»

Με αφορμή τον ορισμό των δύο νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στο μέσον της θητείας μας καθώς έχουμε μπροστά δυόμιση ακόμη χρόνια ουσιαστικής δουλειάς που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως, χωρίς να πάει χαμένη ούτε μια ημέρα. Με τον ορισμό των δύο νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών οργανώνουμε καλύτερα τη δουλειά μας για το διάστημα που ακολουθεί.

Συνεχίζουμε ως μία δυνατή ομάδα, με κοινό όραμα και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Κάθε χαρτοφυλάκιο αποτελεί μέρος του ενιαίου σχεδίου της Περιφερειακής Αρχής και κάθε Αντιπεριφερειάρχης έχει σαφή αποστολή και ευθύνη για το αποτέλεσμα στον τομέα του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε από την πρώτη ημέρα της θητείας μας και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε έως την ολοκλήρωσή της.

Οι δύο νέοι Αντιπεριφερειάρχες έρχονται να προστεθούν στους 11 Θεματικούς που ήδη διαθέτουμε, τρεις από τους οποίους ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αντιμισθία, και στους 8 Χωρικούς που καλύπτουν καθημερινά κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Οι ρόλοι είναι διαφορετικοί, αλλά η κατεύθυνση είναι κοινή: να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής.

Τα επόμενα δυόμισι χρόνια μας περιμένει αρκετή δουλειά. Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την πλήρη δρομολόγηση των 352 έργων και παρεμβάσεων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί στους συμπολίτες μας. Τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει και φροντίζουμε να κλείνουμε εκκρεμότητες. Στο τέλος της θητείας οι πολίτες δεν θα μας κρίνουν από το οργανόγραμμα της διοίκησης, αλλά από το αποτέλεσμα που θα βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το μέτρο για όλους μας, με αυτόν τον γνώμονα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε».

Ακολουθούν τα βιογραφικά των νέων Αντιπεριφερειαρχών:

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986 και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008. Το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen Mary University of London, με εξειδίκευση στο Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LL.M. in EU Competition Law), ενώ το 2012 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.