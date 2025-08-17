Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου της Βρετανίας στην Τουρκία - Επισκέφθηκε τα κατεχόμενα

ΟΕιδικός Απεσταλμένος Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, βουλευτής των Εργατικών Αφζαλ Καν παραιτήθηκε τελικά από τη θέση του μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη επίσκεψη του στα κατεχόμενα της Κύπρου.

«Ο κ. Καν αποχώρησε από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου στη Δημοκρατία της Τουρκίας», επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ντάουνιγκ Στριτ. Ο κ. Καν είχε διοριστεί στη θέση αυτή μόλις τον Ιανουάριο.

Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει πως παραιτείται για να μην αποσπάται η προσοχή από τις εμπορικές προσπάθειες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το ταξίδι του είχε ιδιωτικό χαρακτήρα καθώς πραγματοποιήθηκε «κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του Κοινοβουλίου» και δεν είχε σχέση με το ρόλο του ως απεσταλμένου, όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν παρ' όλα αυτά πως ο κ. Καν δεν είχε ζητήσει την έγκριση του πρωθυπουργικού γραφείου πριν την επίσκεψη του στην κατεχόμενη Κύπρο ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.