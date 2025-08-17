ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου της Βρετανίας στην Τουρκία - Επισκέφθηκε τα κατεχόμενα
Ειδήσεις
14:31 - 17 Αυγ 2025

Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου της Βρετανίας στην Τουρκία - Επισκέφθηκε τα κατεχόμενα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΟΕιδικός Απεσταλμένος Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, βουλευτής των Εργατικών Αφζαλ Καν παραιτήθηκε τελικά από τη θέση του μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη επίσκεψη του στα κατεχόμενα της Κύπρου. 

«Ο κ. Καν αποχώρησε από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου στη Δημοκρατία της Τουρκίας», επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ντάουνιγκ Στριτ. Ο κ. Καν είχε διοριστεί στη θέση αυτή μόλις τον Ιανουάριο.

Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει πως παραιτείται για να μην αποσπάται η προσοχή από τις εμπορικές προσπάθειες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το ταξίδι του είχε ιδιωτικό χαρακτήρα καθώς πραγματοποιήθηκε «κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του Κοινοβουλίου» και δεν είχε σχέση με το ρόλο του ως απεσταλμένου, όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν παρ' όλα αυτά πως ο κ. Καν δεν είχε ζητήσει την έγκριση του πρωθυπουργικού γραφείου πριν την επίσκεψη του στην κατεχόμενη Κύπρο ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη
Ειδήσεις

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη

Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες, διέσωσαν πολίτες με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες, διέσωσαν πολίτες με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό

Σχεδόν 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στην Χίο
Περιβάλλον

Σχεδόν 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στην Χίο

Εικόνες από τους πρώτους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Εικόνες από τους πρώτους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ανθρωποειδών ρομπότ

Το απόλυτο ρεκόρ στο ΤΖΟΚΕΡ – Κληρώνει 28,5 εκατ. ευρώ απόψε στις 22:00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το απόλυτο ρεκόρ στο ΤΖΟΚΕΡ – Κληρώνει 28,5 εκατ. ευρώ απόψε στις 22:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027
Ειδήσεις

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου
Οικονομία

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία
Ειδήσεις

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 23:31

Ιράν και πετρέλαιο «στοιχειώνουν» τη Wall Street – Τίτλοι τέλους στο ράλι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:19

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:05

Κούβα: Αναστέλλονται οι πληρωμές με Visa και Mastercard λόγω αμερικανικών κυρώσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:53

Ιράν: Επίθεση σε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν

Πολιτική
03/06/2026 - 22:44

Υπ. Εργασίας: 12 ερωταπαντήσεις για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβής

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:35

ΗΠΑ: Τα ενεργειακά εμπόδια «φρενάρουν» την ανάπτυξη των data centers

Πολιτική
03/06/2026 - 22:25

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:10

Γερμανία: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-2028

Magazino
03/06/2026 - 22:00

Τα παιδιά στην Ολλανδία ανακηρύχθηκαν (και πάλι) τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο - Δείτε γιατί

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 21:42

Βραβεία ΕΒΕΑ: Το μήνυμα για το νέο παραγωγικό μοντέλο – Η διάκριση της Metlen

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/06/2026 - 21:32

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ

Πολιτική
03/06/2026 - 21:24

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μακρόν: Επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία στο επίκεντρο

Υγεία
03/06/2026 - 21:15

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά

Πολιτική
03/06/2026 - 20:54

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Magazino
03/06/2026 - 20:25

«Ένας Μύθος»: Για πρώτη φορά στα ελληνικά το μυθιστόρημα που χάρισε στον Φόκνερ το Pulitzer

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:12

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:07

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:59

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 19:50

Μασούτης: Η γιορτή για τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

Εργασιακά
03/06/2026 - 19:45

ΑΣΕΠ: 3.000 προσλήψεις χωρίς απολυτήριο Λυκείου – Ειδικότητες και κριτήρια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ