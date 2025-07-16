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Το Bitcoin αντέχει και «φλερτάρει» με τα $119.000 – Ανοδικές τάσεις και στα alts
Νομίσματα
15:27 - 16 Ιουλ 2025

Το Bitcoin αντέχει και «φλερτάρει» με τα $119.000 – Ανοδικές τάσεις και στα alts

Reporter.gr Newsroom
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Οι επενδυτές ανακάλυψαν ότι παρά τις χθεσινές τάσεις διόρθωσης, το ράλι του Bitcoin αντέχει ακόμη, με τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης να έχει κερδίσει περίπου 2% εντός των τελευταίων 24 ωρών και να έχει καταφέρει να αγγίξει τα 119.000 δολάρια, με φόντο τη συζήτηση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τον πιθανό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.  

Παρόλο που το δολάριο ενισχύθηκε μετά την έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την Τρίτη (15/7), η ζήτηση για τα σε αμερικανικά spot bitcoin ETFs κινήθηκε ανοδικά, με τις καθαρές εισροές να φτάνουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια μέχρι σήμερα από την αρχή της εβδομάδας.

Η ζήτηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα εταιρικά θησαυροφυλάκια, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του BitcoinTreasuries, κατέχουν πλέον 859.993 Bitcoin, αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Cantor Fitzgerald Brandon Lutnick βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συνομιλιών για μια συμφωνία για το θησαυροφυλάκιο Βitcoin ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο δεν είναι μόνο το Bitcoin που σημειώνει θεαματικές αποδόσεις, καθώς και τα alts υπεραποδίδουν, με τον δείκτη CoinDesk 20 (CD20) να σημειώνει άνοδο 3,5%. Ενδεικτικά: το Ethereum σημείωσε άνοδο της τάξης του 6% το τελευταίο 24ώρο, ξεπερνώντας τα 3.100 δολάρια, το καλύτερο επίπεδο στο οποίο έχει βρεθεί από τον Φεβρουάριο.

Η άνοδος του Ethereum δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με το ότι έχει αρχίσει να γίνεται προσφιλές στους θεσμικούς επενδυτές και είναι, επίσης, υποψήφιο για υιοθέτησή του από το εταιρικό ταμείο. Τα στοιχεία του Strategic Ether Reserve δείχνουν ότι οι εταιρείες κατέχουν πλέον 1,6 εκατομμύρια ETH. Επιπλέον, τα spot ETFs ether στις ΗΠΑ προσέθεσαν χθες 192 εκατομμύρια δολάρια, με εβδομαδιαίο σύνολο 451,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες που αντιτάχθηκαν σε μια τριάδα νομοσχεδίων για την κρυπτογράφηση, συμπεριλαμβανομένου του νόμου GENIUS, είναι τώρα έτοιμοι να τα εγκρίνουν.

Εάν τα νομοσχέδια περάσουν, τα κεφάλαια που τώρα κυνηγούν το ενδιαφέρον των stablecoin μπορεί να στραφούν σε staking και άλλες στρατηγικές που βασίζονται στο Ethereum. «Αυτό θα ενίσχυε ενδεχομένως τη σημασία του Ethereum στο οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Markus Thielen, ιδρυτής της 10x Research, σε σημείωμα που μοιράστηκε με το CoinDesk.

Ως προς το «μέτωπο» των μάκρο, ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγού που δημοσιεύεται από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ θα παρακολουθείται στενά, όπως και οι ομιλίες των στελεχών της Fed σχετικά με τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να ζητά μειώσεις επιτοκίων.

Ημερήσιες τάσεις

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (16/7), το Bitcoin «παίζει» στα 118.881,01 δολάρια με κέρδη 1,44%, τα οποία φέρνουν την κεφαλαιοποίησή του στα 2,36 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του έναντι των άλλων κρυπτονομισμάτων κοντά στο 61,7%.

Παράλληλα, το Ethereum κυμαίνεται στα 3.151,85 δολάρια με κέρδη 5,06% και το XRP στα 2,94 δολάρια με κέρδη 1,72%, ενώ το Solana «παίζει» στα 166,86 δολάρια ενισχυόμενο κατά 4,36%.

Το Cardano σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,45% στο 0,7425 δολάριο και το Dogecoin ενισχύεται κατά 4,52% στο 0,2013 δολάριο.

Το Siba Inu, εν τω μεταξύ, κερδίζει 6,31% στο 0,00001386 δολάριο και το Litecoin αυξάνεται κατά 4,41% στα 97,02 δολάρια, ενώ το Polkadot ενισχύεται κατά 5,82% στα 4,12 δολάρια.

Στον αντίποδα, το Monero (XMR) σημειώνει οριακές απώλειες 0,55% στα 333 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης αγγίζει τα 3.826 τρισ. δολάρια.

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