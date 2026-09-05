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ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία
Πολιτική
22:34 - 05 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία

Reporter.gr Newsroom
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Για έλλειψη οράματος και προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Πρωθυπουργό.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε συγκεκριμένα:

«Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος» μετά από επταετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση στην ΕΕ.

Ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος … πάλι, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο.

Ο Πρωθυπουργός που έως χθες διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο, τρέχει πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αποκαλύπτει πόσο βαθιά αναξιόπιστος είναι.

Τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα» λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ.

Ας ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματα του.

Πριν δύο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης κοστολογώντας επακριβώς την παρέμβαση. Η κυβέρνηση τότε μίλησε για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

Απόψε ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων.

Αντίστοιχη αντίδραση είχε η κυβέρνηση όταν το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού.

Απόψε ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Τι απέγιναν οι αγωνίες «δημοσιονομικής συνέπειας»;

Προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία.

Οι συνταξιούχοι, οι τρίτεκνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και οι νέοι τις χώρας ξέρουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης τους, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είχε, δε, τίποτα να πει για τους δανειολήπτες και το πάρτι κερδοσκοπίας των funds και το έγκλημα αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας που οργανώθηκε από την κυβέρνηση του.

Ως Νέρωνας κοιτά αλαζονικά τα αποκαΐδια της πολιτικής του στον πρωτογενή τομέα.

Την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία είναι σε άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας των ζωονόσων, τα «γαλάζια παιδιά» φόρτωσαν ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πλάτες των έντιμων αγροτών και σε οκτώ χρόνια δεν κατάφερε να εκσυγχρονίσει ούτε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, υπόσχεται ότι θα γίνει ο «αναμορφωτής» της αγροτικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή.

Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος Πρωθυπουργός:

-που ενώ μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα, σπατάλησε όλες τις δυνατότητες της χώρας και προσπάθησε να εθίσει την κοινωνία στις χαμηλές προσδοκίες.

-που λειτούργησε ως τροχονόμος συμφερόντων παρακολουθώντας αμέριμνος τα υπερκέρδη των μονοπωλίων να αυξάνονται και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να μένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση της ΕΕ.

Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.

ΥΓ. Θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι «Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί» είχε προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά από το 2018.

Με άλλα λόγια, αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως «νέος θεσμός», το ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια.

Του θυμίζουμε, επίσης, ότι απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση πάγιου μηχανισμού ετήσιας αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων ώστε να αναπροσαρμόζονται ετησίως και αυτόματα με βάση τον τιμάριθμο.

Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, όραμα και το ανθρώπινο δυναμικό να αλλάξει σελίδα η χώρα».

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