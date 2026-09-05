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Νέα αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας
Ειδήσεις
09:49 - 05 Σεπ 2026

Νέα αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο για συνομιλίες με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, όπως επισημαίνει το Axios.

«Φέρνουν μαζί τους ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναχώρησαν την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένεται να συναντηθούν στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την Κυριακή θα μεταβούν στο Κίεβο, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ πραγματοποιείται δέκα ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα με τους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Στόχος του Ράτκλιφ ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να επιδιώξει τη διπλωματία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της αποστολής τους.

Συνομιλίες που είχαν καθυστερήσει

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συζητήσεις για την επίσκεψη στο Κίεβο βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, το ταξίδι είχε αναβληθεί και επανεξεταστεί αρκετές φορές για διαφορετικούς λόγους, προτού τελικά οριστικοποιηθεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, είχαν παγώσει στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το τελευταίο διάστημα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές επαφές με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Επιφυλάξεις από το Κίεβο

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις του Πούτιν. Όπως υποστηρίζουν, διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζεται για σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων, μεταξύ άλλων και του Κιέβου.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Πάβλο Πάλισα, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν έχει δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να περιλαμβάνονται στις βασικές περιοχές ενδιαφέροντος.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επίσης απορρίψει επανειλημμένα προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου με τη συμμετοχή του ίδιου, του Τραμπ και του Ζελένσκι, με στόχο την επίτευξη διπλωματικής προόδου.

Τι λέει ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις επικείμενες συναντήσεις σε ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για την επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ρωσίας το Σάββατο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Η Ρωσία πρέπει να πράξει το ίδιο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές επιδρομές από την πλευρά της για όσο χρόνο χρειαστεί για τη διεξαγωγή των συνομιλιών και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την επίσκεψη των Αμερικανών», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Κίεβο θέλει οι συνομιλίες να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

«Θα δούμε ποιες προτάσεις θα φέρουν ο Στιβ και ο Τζάρεντ και τι θα τους πουν στη Μόσχα ως απάντηση», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2026 - 10:51
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