ΔΕΘ με προεκλογικό άρωμα: Τα στοιχήματα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να έχει έντονο προεκλογικό άρωμα, καθώς είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία της κυβέρνησής του είτε επιχειρήσει να αιφνιδιάσει κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά στο πολιτικό τοπίο της επόμενης ημέρας. Υπό αυτό το πρίσμα, η 90ή ΔΕΘ ανοίγει ουσιαστικά έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να προσέρχονται στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό βλέμμα στις επόμενες εκλογές.

Το στοίχημα της ΝΔ

Για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη το στοίχημα στη Θεσσαλονίκη είναι να συσπειρώσει την εκλογική της βάση, η οποία πιέζεται ιδιαίτερα εκ δεξιών, και να επαναπατρίσει ένα μέρος των απογοητευμένων που δεν τη στήριξαν στις Ευρωεκλογές του 2024.

Ιδιαίτερα πιεστικό είναι το τοπίο για το κυβερνητικό κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και, επομένως, ο τόπος είναι βολικός για την ηγεσία της ΝΔ ώστε να επιχειρήσει ένα άνοιγμα στο συγκεκριμένο ακροατήριο.

Παράλληλα, με ένα πακέτο κοντά στα 2 δισ. ευρώ θα επιχειρήσει να επαναπροσεγγίσει κοινωνικές ομάδες όπως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες αλλά και τους συνταξιούχους, που αποτελούν μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική ομάδα.

Στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου (5/9) ο πρωθυπουργός αναμένεται, εκτός απροόπτου, να θέσει εκ νέου το δίλημμα περί «σταθερότητας ή χάους», σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός θα σταθεί σε όσα θεωρεί ο ίδιος ότι πέτυχε η διακυβέρνησή του από το 2019 και ύστερα: δημοσιονομική σταθερότητα, πτώση της ανεργίας, θωράκιση της εθνικής άμυνας. Αδύναμο σημείο του δεν είναι φυσικά άλλο από την ακρίβεια, είτε στο σούπερ μάρκετ είτε στη στέγαση, για την οποία δεν έχει καταφέρει να βρει πειστικό αντίδοτο.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε φορολογικά κίνητρα για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, ενώ μέσω της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής θα διαθέσει πάνω από 1 δισ. ευρώ έως το 2028 για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας, όπως ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να πλασάρει ένα νέο αφήγημα για το αύριο της χώρας, με ορίζοντα το 2030, ενώ φυσικά δεν θα λείψουν οι αιχμές κατά των πολιτικών του ανταγωνιστών, εκ των αριστερών αλλά και κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Ανδρουλάκης επιχειρεί restart

Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η σειρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, να παρουσιάσει τις δικές του πολιτικές προτεραιότητες.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε ήδη μια πρόγευση για τις προτεραιότητές του κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 3ης Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Ηράκλειο, από όπου υποστήριξε ότι ο τόπος δεν αντέχει άλλη μια τετραετία υπό τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίασε μια σειρά από δεσμεύσεις για στέγαση, προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ, ενίσχυση του ΕΣΥ, δημόσια παιδεία και στήριξη αγροτών και μικρομεσαίων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου και των περιφερειακών ανισοτήτων, με ειδικά φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κυβερνήσει με πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, και να συγκρουστεί με πελατειακές πρακτικές και κατεστημένα.

Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο μάζεψε κόσμο, ήταν μια επίδειξη δύναμης του Ανδρουλάκη στην περιοχή, ωστόσο δεν λείπουν και οι «γκρίνιες» για την επιλογή του τόπου. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ισχυρές επιδόσεις, καταγράφεται πρώτο, ενώ πληγή αποτελούν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, δεν έλειψαν τα σχόλια ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει να καλλιεργεί τη νοσταλγία για το παρελθόν, αντί να ασχολείται με τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΘ, δίνει στον Νίκο Ανδρουλάκη τη δυνατότητα να παρουσιάσει ενόψει εκλογών το δικό του όραμα για το αύριο της χώρας, έχοντας ως όπλο το ήδη υπάρχον πρόγραμμα του κόμματος. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει στην αντεπίθεση και να καταφέρει να επανακατακτήσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, την οποία απώλεσε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό τοπίο.

Ο Τσίπρας και το στοίχημα της επιστροφής

Εκείνος αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο την Τετάρτη (9/9), έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ομιλία στη Θεσσαλονίκη – εκτός πλαισίου ΔΕΘ – κατά την οποία παρουσίασε το δημοσιονομικό και οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Ο πρόεδρός της κατάφερε για άλλη μια φορά να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του, καθώς ανάγκασε τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθούν με τα λεγόμενά του. Ο ίδιος κάνει λόγο για πρόγραμμα ύψους 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Στο υπουργείο Οικονομικών αμφισβητούν τους αριθμούς που παρουσίασε.

Την απάντηση θα τη δώσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο οποίο ο Τσίπρας θα καταθέσει για κοστολόγηση τις εξαγγελίες του. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, έκανε λόγο για αντιγραφή του δικού του προγράμματος.

Όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο που προωθεί ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ, επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα, δημιουργία εγχώριας παραγωγής φωτοβολταϊκών και μπαταριών, καθώς και νέα βιομηχανική και κλιματική πολιτική με έμφαση στην πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρών.

Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έχει, επομένως, διπλό στόχο: αφενός να δώσει συνέχεια στην πολιτική επιστροφή του και αφετέρου να αποδείξει ότι η δημοσκοπική δυναμική που έχει καταγράψει το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Όπως ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας έχει στο νου του τις ερχόμενες δημοσκοπήσεις και ευελπιστεί ότι η παρουσία του στη συμπρωτεύουσα θα δώσει στην ΕΛΑΣ μια πρόσθετη ώθηση και θα σπάσει το φράγμα του 20% στις μετρήσεις.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα βασιστεί στο δίλημμα «εντιμότητα ή διαφθορά».

Σε διαφορετική περίπτωση, αν τα ποσοστά του μείνουν στάσιμα, θα αρχίσει να αμφισβητείται η μακροπρόθεσμη δυναμική του και θα βρεθεί σε θέση άμυνας.

Τα όρια της παροχολογίας

Από εκεί και πέρα υπενθυμίζεται – και ενόψει εκλογών – ότι οι μετρήσεις μετατοπίστηκαν ελάχιστα μετά τις ομιλίες και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών στην περσινή ΔΕΘ, με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον Τσίπρα να αντιμετωπίζουν λίγο έως πολύ τα ίδια προβλήματα. Η ΔΕΘ εκλαμβάνεται πλέον από τη κοινή γνώμη ως ένα βήμα στους πολιτικούς αρχηγούς για παροχολογία και μικροπολιτικά παιχνίδια, τα οποία ελάχιστα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες ανάμεσα στις τάξεις των κομματικών μηχανισμών για ένα restart και ένα «σπρώξιμο» προς τα εμπρός μέσω του συγκεκριμένου φόρουμ θα πρέπει να είναι μάλλον περιορισμένες.