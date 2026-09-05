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Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη
Οικονομία
15:00 - 05 Σεπ 2026

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη

Reporter.gr Newsroom
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 Με ένα πακέτο περίπου 30 παρεμβάσεων, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, αναμένεται να ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας μία προς μία τις αλλαγές που έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση.

Ο φάκελος των μέτρων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει ουσιαστικά κλείσει, με το οικονομικό επιτελείο να έχει καταλήξει στον βασικό κορμό των παρεμβάσεων. Το πακέτο έχει «μέγιστη περίμετρο», καθώς δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αυξήσεις εισοδημάτων, φοροελαφρύνσεις, μειώσεις επιβαρύνσεων, αλλά και άμεσες ενισχύσεις με τη μορφή επιδομάτων.

Συνταξιούχοι: Αύξηση 2,8% στις συντάξεις το 2027

Για τους συνταξιούχους, το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση των συντάξεων κατά περίπου 2,8% από το 2027, με το μέτρο να αφορά περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Στο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνεται και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα μέτρο που είχε συζητηθεί και πέρυσι και πλέον βρίσκεται εκ νέου στο τραπέζι για οριστική επιβεβαίωση.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Σήμερα ανέρχεται στα 300 ευρώ, με τα επικρατέστερα σενάρια να προβλέπουν αύξησή της είτε στα 350 είτε στα 400 ευρώ.

Στις παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους περιλαμβάνεται ακόμη η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, μέσω αλλαγών σε συγκεκριμένους συντελεστές.

Μισθωτοί: Αύξηση κατώτατου μισθού και μικρότερες κρατήσεις

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο.

Παράλληλα, προωθούνται μειώσεις στις κρατήσεις που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές, με στόχο να περιοριστεί η παρακράτηση και να αυξηθεί το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

Στο δημόσιο τομέα αναμένονται επίσης στοχευμένες ενισχύσεις, με τις τελικές παρεμβάσεις να εξειδικεύονται από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα φορολογική κλίμακα και αλλαγές στα τεκμήρια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται μία μεγάλη δέσμη φορολογικών παρεμβάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Μείωση της προκαταβολής φόρου
  • Νέα φορολογική κλίμακα
  • Διορθώσεις στα τεκμήρια
  • Παρεμβάσεις που θα περιορίζουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις
  • Ειδικότερες φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις για τους αγρότες

Αρκετές από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την πλευρά των επαγγελματιών φαίνεται πως έχουν ήδη υιοθετηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο και αναμένεται να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Χρηματοδότηση και μειώσεις επιβαρύνσεων

Σημαντικό κομμάτι του πακέτου αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προβλέπονται προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας και τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

Νέο «Σπίτι μου»: Πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά

Στο πακέτο των μέτρων που συνδέονται τόσο με το στεγαστικό όσο και με το δημογραφικό περιλαμβάνεται ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας.

Το πρόγραμμα θα κινείται στη λογική των «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», με την ονομασία «Σπίτι μου 3» να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι τόσο η ονομασία όσο οι όροι του νέου προγράμματος και κυρίως το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το βάρος αναμένεται να δοθεί στις οικογένειες με παιδιά, με στόχο να διευκολυνθεί η απόκτηση κατοικίας.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένονται και πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της στεγαστικής πολιτικής με την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Οι «εκπλήξεις» που μπορεί να κρύβει το πακέτο

Παρά το γεγονός ότι ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων θεωρείται πλέον κλειδωμένος, δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιφυλάσσει και ορισμένες εκπλήξεις από το βήμα της ΔΕΘ.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές θα μπορούσαν να αφορούν κυρίως οικογένειες με παιδιά, επιπλέον αγροτικές ενισχύσεις ή νέες λεπτομέρειες για το στεγαστικό πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πακέτο αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, φορολογικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους, στις οικογένειες και στους συνταξιούχους.

Οι τελικές λεπτομέρειες, τα ποσά, οι δικαιούχοι και ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά από τον πρωθυπουργό στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2026 - 15:08
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