ΔΕΘ: «Παγώνουν» οι αποψινές εκδηλώσεις μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Κανονικά η ομιλία Μητσοτάκη

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Στην ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη 90ή ΔΕΘ προχωρά η κυβέρνηση, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στην Athens Flying Week στην Τανάγρα, με την πτώση μαχητικού αεροσκάφους.

Η ομιλία του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν αλλάζει και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Παράλληλα, έχει δοθεί κεντρική οδηγία προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, όπως πάρτι και συνεστιάσεις.

Η οδηγία δεν αφορά τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για φαγητό.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα.

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