ΔΕΘ: Τα βασικά οικονομικά μέτρα του Μητσοτάκη – Ποιοι κερδίζουν και πόσο

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Ένα ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και οικονομικών παρεμβάσεων για νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες και επιχειρήσεις παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μειώσεις φόρων, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μέτρα για τη στέγαση, την ενέργεια και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «μέρισμα ανάπτυξης για όλους», υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας πρέπει να μεταφράζονται σε χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες.

Οι βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε είναι οι εξής:

Τα βασικά μέτρα

Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια, εκτός των νησιών, και στη Θεσσαλονίκη από το 2027. Η κατάργηση θα επεκταθεί στην Αττική το 2029.

Κατάργηση για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια, εκτός των νησιών, και στη Θεσσαλονίκη από το 2027. Η κατάργηση θα επεκταθεί στην Αττική το 2029. Τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους, με απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους, με απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων: Μείωση για τα νομικά πρόσωπα κατά 5% ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, έως ότου υποχωρήσει στο 50%.

Μείωση για τα νομικά πρόσωπα κατά 5% ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, έως ότου υποχωρήσει στο 50%. Συνταξιούχοι: Αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Αύξηση στα της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Αγρότες: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως 20 . 000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως . για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ .

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως . Κατώτατος μισθός: Σταδιακή αύξηση, με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

Σταδιακή αύξηση, με στόχο να ξεπεράσει τα μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Δημόσιοι υπάλληλοι: Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από τον Δεκέμβριο του 2027.

Μόνιμο για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από τον Δεκέμβριο του 2027. «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέο πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου 40.000 νέα ζευγάρια με αύξηση ορίου ηλικίας .

Νέο πρόγραμμα ύψους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου . «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταθέτουν οι γονείς.

Δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταθέτουν οι γονείς. Ρεύμα: Στόχος για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 .

Στόχος για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά . Αναπηρικά επιδόματα: Μόνιμη τιμαριθμοποίηση, ώστε τα επιδόματα να προσαρμόζονται στις πληθωριστικές εξελίξεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, με παρεμβάσεις στη φορολογία και τα τεκμήρια.

Τεκμήρια: Μείωση κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά περίπου 155.000 επαγγελματίες .

Μείωση κατά σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά περίπου . Προκαταβολή φόρου ελεύθερων επαγγελματιών: Μείωση από 55% σε 50% από το 2027.

Μείωση από από το 2027. Προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων: Σταδιακή μείωση από 80% σε 50% από το 2028.

Σταδιακή μείωση από από το 2028. Αγρότες: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι: Ενίσχυση 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο

Η ετήσια ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Συνολικά, περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχοι αναμένεται να λαμβάνουν την ενίσχυση κάθε χρόνο.

Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους θα καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ.

Το επίδομα θα συνυπολογίζεται στη μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή και στις ετήσιες αυξήσεις.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα συμπαρασύρει αντίστοιχα τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τριετίες και επιδόματα.

Δημογραφικό: Φορολογική ελάφρυνση για τρίτεκνους και «κουμπαράς» για τα παιδιά

Τρίτεκνοι: Μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος έως τις 20.00 ευρώ .

Μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος έως τις . Επίδομα τρίτεκνων: Αύξηση κατά 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε νέο παιδί .

Αύξηση κατά . «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Ειδικός επενδυτικός λογαριασμός που θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς κατά τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με εκείνο των γονέων, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου έως την ενηλικίωση.

Ρεύμα: Στόχος μείωση 30% έως το 2029

Χονδρική τιμή: Στόχος για μείωση κατά 30% έως το 2029 .

Στόχος για μείωση κατά . Χρεώσεις ΥΚΩ: Μείωση κατά 50% για όλες τις οικιακές παροχές από την 1η Ιανουαρίου 2027, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Μείωση κατά για όλες τις οικιακές παροχές από την 1η Ιανουαρίου 2027, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh. Ωφελούμενοι: Το μέτρο για τις ΥΚΩ αφορά περισσότερες από 6 εκατ. παροχές.

Αναπηρικά επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το μέτρο αφορά περίπου 000 πολίτες , με μεσοσταθμικό ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ .

Τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το μέτρο αφορά περίπου , με μεσοσταθμικό ετήσιο όφελος περίπου . ΕΝΦΙΑ: Επέκταση από το 2027 της κατάργησης του φόρου σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Περίπου 600.000 ιδιοκτήτες αναμένεται να απαλλαγούν από την επιβάρυνση.

Στεγαστικό: «Σπίτι μου ΙΙΙ» με 2 δισ. ευρώ

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Πρόγραμμα συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου 40.000 νέους και νέα ζευγάρια .

Πρόγραμμα συνολικού ύψους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου . Αγοραστές από τρίτες χώρες: Αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγοραστές που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ

Χρηματοδότηση: Μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να αποκτήσουν τραπεζικό δανεισμό.

Μεταφορά από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να αποκτήσουν τραπεζικό δανεισμό. Συνολική ενίσχυση: Η χρηματοδοτική στήριξη αναμένεται να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ .

Η χρηματοδοτική στήριξη αναμένεται να φτάσει τα . Εξοπλισμός επιχειρήσεων: Αύξηση της περιόδου απόσβεσης από 6 σε 10 χρόνια, στο πλαίσιο φορολογικής μεταρρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

Τέλος επιτηδεύματος: Σταδιακή κατάργηση

2027: Κατάργηση για τα νομικά πρόσωπα στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Κατάργηση για τα νομικά πρόσωπα στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. 2029: Πλήρης κατάργηση και στην Αττική.

Πλήρης κατάργηση και στην Αττική. Δημοσιονομικό κόστος: 82 εκατ. ευρώ.

Φορολογικές ελαφρύνσεις 884 εκατ. ευρώ

Συνολικά, κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα ανέλθουν σε 884 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

25 Σεπτεμβρίου 2026: Διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

1 Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα.

30 Νοεμβρίου 2026: Επιστροφή ενοικίου και διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025.

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

1 Ιανουαρίου 2027: Μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

1 Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

1 Ιανουαρίου 2027: Μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» και του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Μέσα Μαρτίου 2027: Έναρξη της εφαρμογής της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

1 Απριλίου 2027: Αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, με συμπαράσυρση τριετιών και επιδομάτων.

1 Απριλίου 2027: Μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Μέσα Μαρτίου – μέσα Ιουλίου 2027: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

30 Νοεμβρίου 2027: Νέα καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ και χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή του μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους.

Κόστος 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων εκτιμάται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027, ενώ αναμένεται να ανέλθει έως τα 3,5 δισ. ευρώ το 2030.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πακέτο αξιοποιεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.