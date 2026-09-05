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Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών όπου σωρεύεται πλούτος
Πολιτική
14:00 - 05 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών όπου σωρεύεται πλούτος

Reporter.gr Newsroom
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«Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί, δηλαδή τα funds που έχουν ειδική φορολογική ασυλία, οι τράπεζες και ολιγοπώλια, όπως η ενέργεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας με αιχμηρό τόνο τα περί «πατριωτικής εισφοράς» του κ. Τσίπρα.

Έφερε, μάλιστα, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του παρουσίας στο MEGA το Σάββατο (5/9) ως παράδειγμα τη ΔΕΗ που «από βραχίονας δημόσιου ενδιαφέροντος για την ενέργεια έχει γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος διαφήμισης υπέρ της κυβέρνησης. Τα λεφτά που παίρνει από τους πολίτες, που τους έχει ρημάξει, γίνονται χρήματα για να μπορεί να ελέγξει την ενημέρωση και να στηρίξει την κυβέρνηση».

«Για εμάς, λοιπόν, δεν είναι εχθρός η μεσαία τάξη ή ένας υψηλόμισθος που μπορεί να έχει εισόδημα της τάξεως των 60.000 το χρόνο και τρία ακίνητα. Για τον κ. Τσίπρα όμως είναι για να ανακοινώνει όσα ανακοίνωσε. Επιμένει να μην τα βάζει με τους πραγματικά ισχυρούς. Για το ΠΑΣΟΚ κανένας φορολογικός συντελεστής που αφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ανέβει. Ενώ, παράλληλα, πρέπει να υπάρξει - και θα το εξηγήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης - ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης ουρανοκατέβατων υπερκερδών σε τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες αλυσίδες, διυλιστήρια και όπου σωρεύεται ο πλούτος. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ημών και πολιτικής Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εμείς δεν έχουμε εμμονή με τη μεσαία τάξη, δεν θα αυξήσουμε τους φόρους . Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς επαναλαμβάνοντας ορισμένες θέσεις του φορολογικού σκέλους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Πριν δύο ο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ανέφερε ότι ήδη δίνονται 540 εκατομμύρια με τα 300 ευρώ και επομένως έχουμε άλλα 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά και άλλα 840 εκατ. την τρίτη χρονιά. Όλα μαζί είναι 1,8 δισ. ευρώ και η κυβέρνηση λέει 2,5 δισ. επειδή βάζει σε αυτή την πρόταση τους φόρους, αναδρομικά και τις εισφορές, που επιστρέφουν όμως στα κρατικά ταμεία. Άρα συνομολογεί την κοστολόγηση του ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση συμφωνεί δηλαδή με την κοστολόγηση του ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Τί ακούμε όμως τώρα; Ότι μπορεί τα 300 ευρώ να τα φτάσει στα 466 ευρώ που σημαίνει ένα κόστος ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Θα έπεφτε η χώρα στα βράχια αν ο Ανδρουλάκης έδινε 420 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη χρονιά αλλά ξαφνικά υπάρχει ο χώρος να δοθούν 350; Ταυτόχρονα, τον Ιούλιο μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,1 δισ. και τώρα ακούμε για 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι πολιτική εξαπάτηση. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για ανευθυνότητα και μέσα σε ενάμιση μήνα βρήκαν 1,4 δισ. στο δρόμο;», παρατήρησε αποδομώντας το αφήγημα της κυβέρνησης περί ανεφάρμοστων εξαγγελιών και πλειοδοσίας από πλευράς της αντιπολίτευσης.

Τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «εδώ και επτά χρόνια μιλάει για προγράμματα στήριξης και το μόνο που έχει καταφέρει είναι η μείωση της αγοραστικής μας δύναμης. Όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για άλλους που φορολογούν, πρέπει πρώτα να κοιτάει τον καθρέφτη της διότι η ίδια με την έμμεση φορολογία και την ακρίβεια έχει ρημάξει την κοινωνία.

Ο κόσμος ακούγοντας τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον κ. Τσίπρα κατάλαβε ποιοι είναι εκείνοι που δεν θέλουν να επανέλθει η προστασίας της πρώτης κατοικίας – μιας και συμφωνούν τα δύο κόμματα. Στο δικαίωμα προαίρεσης – που έχουμε πολλάκις αναλύσει -, εμείς λέμε να υπάρχει ενώ η ΝΔ και η ΕΛΑΣ συμφωνούν να μην υπάρχει. Ενώ αναφορικά και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εμείς ζητάμε να μειωθεί ενώ τα άλλα δύο κόμματα δεν έχουν αναφέρει το παραμικρό».

«Η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή και όχι αλλαγή φρουράς διαχειριστή με το ήδη υπάρχον πλαίσιο που συνεπάγεται ανισότητες, χαμηλή παραγωγικότητα, ασυλία στα funds, απουσία προστασίας πρώτης κατοικίας και μη στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων», κατέληξε.

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