Πτώση Phantom στo Athens Flying Week στην Τανάγρα - Επιστρέφει στην Αθήνα ο Δένδιας

Στρατιωτικό αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου την ώρα της επίδειξης υπό αδιεκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη ενώ όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Το αεροσκάφος φέρεται να έπεσε σε εργοστάσιο στο Σχηματάρι και εκδηλώθηκε φωτιά. Δεν έχει γίνει γνωστό αν στο εργοστάσιο βρίσκονταν εργάτες. Σύμφωνα με μετάδοση του ΣΚΑΪ υπάρχουν πληροφορίες για 4-5 εργαζομένους, οι οποίες όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές που επιχειρεί στο σημείο. Στην περιοχή ήχησε 112 καθώς η φωτιά έχει πάρει κάποια έκταση λόγω των ανέμων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, ενώ προς το παρόν το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δεν δύναται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των χειριστών, λόγω της πυρκαγιάς που έχει προκληθεί.

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