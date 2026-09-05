Η ποντοπόρος ναυτιλία ανοίγει την πόρτα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Νέα δεδομένα στη σχέση της ελληνικών συμφερόντων ποντοπόρου ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά δημιουργούν οι κινήσεις που καταγράφονται μέσα στο 2026, με τη Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου να ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή ναυτιλιακών μετοχών στην Αθήνα και τη Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά να ακολουθεί με ένα μεγαλύτερης χρηματοδοτικής σημασίας εγχείρημα.

Παράλληλα, η Capital Clean Energy Carriers και η Seanergy Maritime έχουν αξιοποιήσει την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων, διευρύνοντας τις επιλογές χρηματοδότησης του κλάδου.

Η πρώτη κίνηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2026, όταν η Safe Bulkers έγινε η πρώτη εταιρία ποντοπόρου ναυτιλίας που εισήγαγε τις κοινές μετοχές της στην Euronext Athens. Η εταιρία επέλεξε το μοντέλο του dual listing, διατηρώντας την εισαγωγή της στο NYSE και δημιουργώντας δεύτερο τόπο διαπραγμάτευσης στην Αθήνα. Η κίνηση αφορούσε το σύνολο των περίπου 101,8 εκατ. κοινών μετοχών και πραγματοποιήθηκε χωρίς έκδοση νέων τίτλων ή άντληση νέων κεφαλαίων.

Για τη Safe Bulkers, η κίνηση αποσκοπεί κυρίως στη διεύρυνση και διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης και στην πρόσβαση σε επενδυτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για την Euronext Athens, δημιουργεί στην πράξη ένα μοντέλο που μπορούν να εξετάσουν και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στο εξωτερικό.

Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη ήρθε τρεις μήνες αργότερα.

Την περασμένη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε η παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η περίπτωση της Star Bulk διαφοροποιείται από εκείνη της Safe Bulkers, καθώς συνδέεται με δημόσια προσφορά έως 4,3 εκατ. νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα και μικρότερη παράλληλη διάθεση νέων τίτλων.

Η ελληνική αγορά καλείται έτσι όχι μόνο να φιλοξενήσει τη διαπραγμάτευση μιας μεγάλης διεθνούς ναυτιλιακής, αλλά και να συμμετάσχει στην άντληση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Η διάσταση αυτή καθιστά τη συναλλαγή της Star Bulk ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αγοράς.

Η κλίμακα της εταιρείας προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στο εγχείρημα. Σε fully-delivered βάση στις αρχές Αυγούστου 2026 ο στόλος της αριθμούσε 138 bulk carriers, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt, ενώ τα voyage revenues του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθαν σε περίπου 638,6 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικούς διεθνείς operators της αγοράς ξηρού φορτίου.

Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του ομίλου Capital, προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026 σε έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους 250 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 3,75% και λήξη το 2033. Οι τίτλοι άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26 Φεβρουαρίου.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η CCEC βρίσκεται σε διαδικασία σημαντικού μετασχηματισμού του στόλου της προς LNG carriers και εξειδικευμένα gas carriers, με αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες. Η δυνατότητα άντλησης 250 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά προσέθεσε μία ακόμη πηγή χρηματοδότησης στο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Τον Ιούλιο ακολούθησε η Seanergy Maritime Holdings του Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία άντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω πενταετούς εταιρικού ομολόγου. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,90%, ενώ η προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου 2,03 φορές. Οι τίτλοι ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στις 13 Ιουλίου. CCEC και Seanergy άντλησαν έτσι μέσα σε λίγους μήνες συνολικά 350 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά.

Η εμπειρία των ναυτιλιακών ομολόγων είχε πάντως προηγούμενο.

Το 2022 η Safe Bulkers Participations PLC είχε εκδώσει πενταετές ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,95% και εγγυήτρια τη Safe Bulkers Inc. Η περίπτωση αποκτά σήμερα πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς ο όμιλος αξιοποίησε αρχικά την ελληνική αγορά εταιρικού χρέους και τέσσερα χρόνια αργότερα προχώρησε στην παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers.

Η διαδρομή αυτή δημιουργεί ένα πιθανό προηγούμενο για άλλους ομίλους, χωρίς να σημαίνει ότι μια ομολογιακή έκδοση οδηγεί κατ' ανάγκη σε μελλοντική εισαγωγή μετοχών. Δείχνει, ωστόσο, ότι η αγορά εταιρικού χρέους μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτο σημείο επαφής μιας διεθνούς ναυτιλιακής εταιρείας με την ελληνική επενδυτική βάση.

Μεταξύ των εταιριών που βρίσκονται στο ραντάρ της αγοράς είναι και η Okeanis Eco Tankers της οικογένειας Αλαφούζου. Η εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στα crude tankers και διαθέτει σύγχρονο στόλο VLCC και Suezmax, έχει συνδεθεί μέσω χρηματιστηριακών πληροφοριών με πιθανή ομολογιακή έκδοση στην Αθήνα.

Μέχρι σήμερα ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη εταιρική ανακοίνωση, εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο ή απόφαση της Euronext Athens που να επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Συνεπώς, η Okeanis πρέπει προς το παρόν να κατατάσσεται στις υπό διερεύνηση περιπτώσεις.

Η κινητικότητα των τελευταίων μηνών έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Αθήνα.

Η συγκυρία είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν και λόγω της ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ευρύτερο περιβάλλον της Euronext. Η εξέλιξη ενισχύει τη διεθνή διάσταση της αγοράς και την τοποθετεί μέσα σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα, στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για έναν διεθνή και έντονα κεφαλαιοβόρο κλάδο όπως η ναυτιλία.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κλάδου παραμένουν μεγάλες. Η αγορά και η ναυπήγηση σύγχρονων πλοίων απαιτούν σημαντικά κεφάλαια, ενώ η ανανέωση των στόλων και οι επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση αυξάνουν περαιτέρω τις απαιτήσεις. Η δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων πηγών κεφαλαίου αποκτά επομένως πρακτική σημασία για τους ναυτιλιακούς ομίλους.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν η κινητικότητα του 2026 μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και να οδηγήσει στη δημιουργία ενός διακριτού ναυτιλιακού πυρήνα στην Euronext Athens.

Η εξέλιξη θα κριθεί κυρίως από τη ρευστότητα, την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και την ικανότητα της αγοράς να αποτιμά έναν έντονα κυκλικό κλάδο, όπου οι ναύλοι, οι αξίες των πλοίων, ο δανεισμός και οι διεθνείς εμπορικές και γεωπολιτικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα τα δεδομένα.

Εφόσον οι πρώτες κινήσεις αποκτήσουν βάθος και ακολουθήσουν νέες εταιρίες, η Αθήνα μπορεί να διαμορφώσει σταδιακά μια σταθερή παρουσία της ποντοπόρου στην ελληνική κεφαλαιαγορά.