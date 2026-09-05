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Στο «μέτωπο» των επιστροφών η Ελλάδα – Σχέδιο για κόμβους μεταναστών εκτός ΕΕ
Πολιτική
14:34 - 05 Σεπ 2026

Στο «μέτωπο» των επιστροφών η Ελλάδα – Σχέδιο για κόμβους μεταναστών εκτός ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να συνάψουν εντός του έτους συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποστολή μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμο καθεστώς παραμονής, όπως ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια συνάντησης που φιλοξενήθηκε την Παρασκευή από τη Δανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ολλανδία, οι οποίες συγκροτούν τη λεγόμενη «Ομάδα των Πέντε», δήλωσαν ότι έχουν συμφωνήσει σε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη συμφωνίας με τρίτη, μη ευρωπαϊκή χώρα σχετικά με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επιστροφής. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν την παράτυπη μετανάστευση.

Οι πέντε χώρες δεν αποκάλυψαν ποιες χώρες εξετάζουν ως πιθανούς προορισμούς για τη φιλοξενία των κέντρων επιστροφής.

«Θέλουμε να καταλήξουμε φέτος σε συμφωνία με τρίτες χώρες, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία κόμβων επιστροφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Η ομάδα, η οποία έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων μέσα στη χρονιά, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στο Μόναχο της Γερμανίας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων και τη δυνατότητα των κρατών-μελών να δημιουργούν κέντρα επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Επικριτές της πολιτικής υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές ενδέχεται να αποδυναμώσουν τις εγγυήσεις προστασίας για τους αιτούντες άσυλο.

Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένας οργανισμός εκτός ΕΕ που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την ήπειρο, προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι οι κόμβοι επιστροφής ενέχουν «σημαντικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Την ίδια στιγμή, αρκετές ακόμη οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα σχέδια.

Η γενική γραμματέας του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Σάρλοτ Σλέντε, υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου και επιστροφών, καθώς και διευρυμένη χρήση ψηφιακών συστημάτων για τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου.

«Οι κόμβοι επιστροφής αφορούν έναν μικρό αριθμό επιστροφών, δεν θα εμποδίσουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν ακόμη πιο επικίνδυνες διαδρομές και θα μπορούσαν να παραβιάσουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε η Σλέντε.

Η Δανία εκτιμά ότι θα είναι έτοιμη να στέλνει μετανάστες σε κόμβο επιστροφής έως το τέλος του 2027, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης Μόρτεν Μπόντσκοβ.

«Είναι μια νέα ευκαιρία να αποκτήσουν μια ζωή σε μια χώρα-εταίρο», είπε, προσθέτοντας ότι οι πέντε χώρες θα βρίσκονται σε διάλογο με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Εκπρόσωπος της UNHCR δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν έχει λάβει λεπτομέρειες σχετικά με κάποια συγκεκριμένη πρόταση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να σχολιάσει τις ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση.

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