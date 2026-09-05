ΗΠΑ: Χτύπησαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία

Τρία πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων με στόχο δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η Centcom ανέφερε ότι «έθεσε οριστικά εκτός λειτουργίας» ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ και ένα δεύτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ένα τρίτο, στον Κόλπο του Ομάν, «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατάφεραν να αποκρούσουν πολλαπλές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ενός αντιτορπιλικού κατευθυνόμενων πυραύλων.

Η Centcom υποστηρίζει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών.

Όπως μεταδίδει το BBC, νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο είχε δεχθεί πλήγμα στα ανοιχτά του νησιού Χαργκ. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίθεση σε αμερικανικά πλοία.

«Αν χτυπήσετε δύο δικά μας, θα πληρώσετε ακριβότερα»

Ο διοικητής της Centcom, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Αν πυροβολήσετε εναντίον δύο πλοίων μας, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος — καταστρέφοντας τρία δικά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν τις αμερικανικές δυνάμεις» και, εφόσον χρειαστεί, να καταστρέψουν τον «περιορισμένο και εκτεθειμένο» στόλο πετρελαιοφόρων του Ιράν.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα τρία δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι Φρουροί της Επανάστασης και οι περιφερειακοί σύμμαχοί τους.

Νέα κλιμάκωση μετά από εβδομάδες σχετικής ηρεμίας

Τα αμερικανικά πλήγματα έρχονται σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διερευνά τις καταγγελίες της Τεχεράνης πως αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σε γάμο στο νότιο Ιράν.

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει ότι θραύσματα πυραύλου έπληξαν την τελετή που πραγματοποιούνταν σε κατοικία στην πόλη Σιρίκ την Τρίτη, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει το περιστατικό «έγκλημα πολέμου».

Στο επίκεντρο ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Η 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έληξε και επισήμως τον περασμένο μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται νέα διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης.

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της εκεχειρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αυστηρότερα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, αλλά και κατά οποιασδήποτε χώρας συνεχίζει να συνεργάζεται ή να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Η σύγκρουση έχει τις ρίζες της στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ενώ ουσιαστικά προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Η κρίση γύρω από τα Στενά έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας διεθνώς, ενώ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση για το κόστος του πολέμου και τις επιπτώσεις του στους Αμερικανούς καταναλωτές.