Σιάμισιης: «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να μπει ξανά στο επίκεντρο» – Ο ρόλος της HELLENiQ ENERGY στη ΝΑ Ευρώπη

Νέα δεδομένα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την Ελλάδα να ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, στο 10th Southeast Europe Energy Forum – SEEF2026 στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Greece), Ιωάννη Σαρακάκη, στην ενότητα «Greece – The Most Relevant Hub for Energy in the Region», ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των κρίσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και στη στρατηγική που αναπτύσσει η HELLENiQ ENERGY στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Ευρώπη πρέπει να δει διαφορετικά την ενεργειακή ασφάλεια»

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κ. Σιάμισιη βρέθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές κρίσεις στις ενεργειακές ροές. Όπως σημείωσε, οι κρίσεις έχουν ήδη διαρκέσει σημαντικό χρονικό διάστημα και έχουν επηρεάσει πολλούς τομείς της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι η Ευρώπη έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος σε άλλες προτεραιότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πράσινη ατζέντα, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την ασφάλεια εφοδιασμού. «Πρέπει να δει τα ζητήματα με μια διαφορετική ματιά και να τα αντιμετωπίσει το συντομότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι ακόμη και αν οι σημερινές συγκρούσεις τερματιστούν, το ενεργειακό τοπίο δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψει στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τις κρίσεις.

Το ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι εάν θα αρχίσει και πάλι να ρέει σημαντική ποσότητα ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Πιθανότατα όχι», ήταν η εκτίμησή του, ενώ αντίστοιχα υπογράμμισε ότι η τροφοδοσία από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ δύσκολα θα αντιμετωπίζεται στο εξής με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν.

Η HELLENiQ ENERGY ενισχύει το εξαγωγικό της αποτύπωμα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει την παρουσία της στις περιφερειακές αγορές.Ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι ο Όμιλος έχει πλέον αναδειχθεί σε νούμερο ένα εξαγωγέα diesel προς την αγορά της Ουκρανίας, ενώ πραγματοποιεί συναλλαγές με περισσότερες από 12 χώρες.

Ισχυρή είναι η παρουσία της HELLENiQ ENERGY και στα Βαλκάνια, με τον Όμιλο να προμηθεύει ενεργειακά προϊόντα, μεταξύ άλλων, σε Κόσοβο, Βοσνία και Αλβανία.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διευρύνει σταθερά το διεθνές του αποτύπωμα. Ο ίδιος ο κ. Σιάμισιης έχει περιγράψει τη HELLENiQ ENERGY ως έναν κατεξοχήν εξαγωγικό Όμιλο, με την περιφερειακή δραστηριότητα να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής του.

VARDAX: Ο «κάθετος διάδρομος» πετρελαίου προς τα Βαλκάνια

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική αυτή διαδραματίζει ο αγωγός VARDAX, ο οποίος τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία και ήδη αξιοποιείται ως πύλη εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων προς τις αγορές των Βαλκανίων.

Ο αγωγός αποτελεί έναν λειτουργικό «κάθετο διάδρομο» μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, με βασικό προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και δυνατότητα τροφοδοσίας γειτονικών αγορών, όπως το Κόσοβο και η Σερβία.

Στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι, μέσω νέων επενδύσεων, να διευρύνει περαιτέρω το γεωγραφικό αποτύπωμα του αγωγού προς τα βόρεια.

Η επαναλειτουργία του VARDAX δεν αποτελεί μόνο επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο. Αποκτά ευρύτερη στρατηγική σημασία για την περιοχή, καθώς δημιουργεί μια νέα υποδομή που μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού των Βαλκανίων και να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, πρόκειται για μια κατάσταση «win-win» για όλες τις χώρες της περιοχής.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Ομίλου να ενισχύσει την εξαγωγική του δραστηριότητα και να αξιοποιήσει τις νέες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργεί η γεωπολιτική συγκυρία.

Ο VARDAX αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης: μια υποδομή που εξυπηρετεί έναν σαφή επιχειρηματικό στόχο, αλλά ταυτόχρονα αποκτά περιφερειακή και γεωπολιτική αξία.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ενεργειακές διαδρομές επανασχεδιάζονται, η δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως αξιόπιστη πύλη εισόδου και εξόδου ενεργειακών προϊόντων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η διάκριση στα EXTEL και το «ομαδικό επίτευγμα»

Στη συζήτηση τέθηκε, τέλος, και η πρόσφατη σημαντική διάκριση του κ. Σιάμισιη στα EXTEL Awards 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία “Mid-Cap Oil & Gas” για την περιοχή Emerging EMEA, ως κορυφαίος CEO του κλάδου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διάκριση ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας που έχει καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της θέσης του Ομίλου στη διεθνή αγορά.

«Είμαι περήφανος, είναι ένα επίτευγμα ομαδικό», ανέφερε, αποδίδοντας τη βράβευση όχι μόνο στην προσωπική του ηγεσία, αλλά κυρίως στη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων της HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα, εξέφρασε μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να διεκδικήσουν ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές.