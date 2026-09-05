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Καφούνης: Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
ΕΜΠΟΡΙΟ
17:01 - 05 Σεπ 2026

Καφούνης: Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη  και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.

Το περίπτερο της ΕΣΕΕ στην 90ή ΔΕΘ λειτουργεί ως ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου και συνάντησης του ελληνικού εμπορίου με την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης φιλοξενεί θεματικές συζητήσεις, θεσμικές και επιχειρηματικές συναντήσεις και δράσεις, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις προτάσεις και τις προοπτικές του εμπορίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, στα εγκαίνια του περιπτέρου, αναφέρθηκε στην κρίσιμη ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «απαιτείται ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις».

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