Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Όλα τα μέτρα που ανακοινώνει

Υπό τη βαριά σκιά της τραγωδίας στην Τανάγρα, όπου δύο χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση μαχητικού Phantom, ανεβαίνει σε λίγη ώρα στο βήμα της 89ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ένα κλίμα που επιβάλλει διαφορετικούς τόνους στην έναρξη της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στη συνέχεια το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της κυβέρνησης, με επίκεντρο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.

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Στον πυρήνα των ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθούν αυξήσεις στις συντάξεις, παρεμβάσεις για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, φοροελαφρύνσεις και αλλαγές στα τεκμήρια, μέτρα για αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Το συνολικό πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις τελικές λεπτομέρειες και τους δικαιούχους να εξειδικεύονται από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.

«Διάχυτη είναι η θλίψη, η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την ομιλία του στη ΔΕΘ.

«Συμφωνία προόδου και ευημερίας – Μέρισμα ανάπτυξης για όλους»

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με στόχο, όπως τόνισε, τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας να επιστρέφουν στην κοινωνία.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός, έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει «ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα τετραετές ημερολόγιο».

Πολιτική «για τους πολλούς»

«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία «ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για εσωτερική πολιτική σταθερότητα, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να διαβάζει τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

«Η χώρα έχει ανάγκη να συγκλίνει πιο γρήγορα με την Ευρώπη, αλλά και η περιφέρεια να συγκλίνει με τα αστικά κέντρα. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους», τόνισε.

«Σήμερα έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε την ταχύτητά μας και αυτό αποκρυσταλλώνεται στις νέες επιλογές μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στόχος είναι «η πρόοδος των αριθμών να περνά στον πολίτη και στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού».

«Θέλουμε όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον μετάβασης, με τους πολίτες να ζητούν προετοιμασία για «ένα άγνωστο ακόμη αύριο».

«Η χώρα προχώρησε, απέκτησε φωνή, επιρροή. Ας γίνει αυτή η πρόοδος δυναμική για όλους», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για έναν δρόμο που «προϋποθέτει συνέπεια» και οδηγεί σε οικονομικούς και κοινωνικούς ορίζοντες.

«Για αυτό στρεφόμαστε σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας», ανέφερε.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Κυρίες και κύριοι, θα είμαι σαφής εξηγώντας τις παρεμβάσεις μας τον επόμενο χρόνο», είπε ο πρωθυπουργός, πριν αναφερθεί στα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως τόνισε, «ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε:

Μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με μειώσεις στις προσαυξήσεις που συνδέονται με την προκαταβολή φόρου και τους μισθούς.

Μείωση κατά 50% των τεκμηρίων στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και στη Δυτική Μακεδονία στους οικισμούς έως 2.200 κατοίκους. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το μέτρο αφορά περίπου 150.000 επαγγελματίες.

Μικρότερος φόρος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης που έχει ήδη ψηφιστεί και έχει εφαρμοστεί από τις αρχές του έτους σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 50% από το 2027.

Από το 2028, αντίστοιχη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα κατά 5% ετησίως, με στόχο να υποχωρήσει σταδιακά από το 80% στο 50%.

Στήριξη αγροτών και πρωτογενούς παραγωγής

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ενίσχυση των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής.

Όπως ανακοίνωσε, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Οι σχετικές παρεμβάσεις εντάσσονται, όπως σημείωσε, στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη της παραγωγής και τη μεταφορά της ανάπτυξης στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Για τους συνταξιούχους, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ετήσιας ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε όλους τους πολίτες άνω των 65 ετών, με το ποσό να αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Συνολικά, περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχοι θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο ενίσχυση που αντιστοιχεί περίπου σε μία επιπλέον σύνταξη.

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τον νόμο Κατρούγκαλου και τις συντάξεις χηρείας.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους. Το ποσό θα συνυπολογίζεται, όπως ανέφερε, και στις συντάξεις και στις ετήσιες αυξήσεις.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα.

Κίνητρα αποταμίευσης και δημογραφικό

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποταμίευσης, θεσπίζεται ειδικός λογαριασμός για κάθε παιδί, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς κατά τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννησή του. Η Πολιτεία θα καταθέτει στον λογαριασμό το ίδιο ποσό που καταθέτουν οι γονείς, δημιουργώντας έναν «κλειστό κουμπαρά» για τη νέα γενιά.

Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προβλέπεται μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε νέο παιδί το επίδομα των τρίτεκνων.

Μισθοί και κόστος διαβίωσης

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και τα 1.000 ευρώ το 2028.

Αναφερόμενος στις τιμές, σημείωσε ότι η προσπάθεια για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα έθεσε ως στόχο μείωση των τιμών κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το σχετικό σχέδιο δράσης.

Από τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε, οι χρεώσεις κοινής ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθούν κατά 50%, μέτρο που αφορά περισσότερες από 6 εκατ. παροχές.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη δυνατότητα αυτή στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, στις επενδύσεις στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στη «ισχυρή και κερδοφόρα ΔΕΗ», ενώ υποστήριξε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι σήμερα 19% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στήριξη των ατόμων με αναπηρία

Ανακοινώθηκε επίσης μόνιμη τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε περίπου 220.000 πολίτες να έχουν μεσοσταθμικό ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ, με τα επιδόματα να προσαρμόζονται στις πληθωριστικές τάσεις.

ΕΝΦΙΑ και στεγαστικό

Από το 2027 επεκτείνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 131 οικισμούς, με το μέτρο να απαλλάσσει περίπου 600.000 ιδιοκτήτες από τη σχετική επιβάρυνση.

Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο περίπου 40.000 νέες οικογένειες και ζευγάρια να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Το στεγαστικό, όπως ανέφερε, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα και κατά την επικείμενη ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ως αντικίνητρο στην πρόσφατη άνοδο των τιμών των ακινήτων, ανακοίνωσε αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιχειρήσεις και ανάπτυξη

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, προβλέπεται μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Η συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση αναμένεται να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προωθείται φορολογική μεταρρύθμιση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, με το όριο απόσβεσης να αυξάνεται από τα 6 στα 10 χρόνια.

Για το τέλος επιτηδεύματος, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση για τα νομικά πρόσωπα εκτός Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά. Η κατάργηση θα γίνει κατά 50% το 2028, ενώ το 2029 προβλέπεται πλήρης κατάργηση.

Το δημοσιονομικό κόστος

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027, ενώ αναμένεται να φτάσει έως τα 3,5 δισ. ευρώ το 2030.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αξιοποιούν τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, με στόχο η οικονομική πολιτική να μετατρέπεται σε όφελος για κάθε πολίτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι όλα τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας και των ευρωπαϊκών κανόνων.