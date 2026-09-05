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Τραμπ: Αποφεύγει να καταδικάσει τη Ρωσία για τα φερόμενα σαμποτάζ σε χώρες του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
11:45 - 05 Σεπ 2026

Τραμπ: Αποφεύγει να καταδικάσει τη Ρωσία για τα φερόμενα σαμποτάζ σε χώρες του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε την Παρασκευή να καταδικάσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τις καταγγελίες ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις κατασκοπείας εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά σε ερώτηση για ένα από τα φερόμενα περιστατικά — την ανακάλυψη, στις 4 Αυγούστου, drones γεμάτων εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, τα οποία οι αξιωματούχοι έχουν συνδέσει με τη Ρωσία.

«Μιλάω μαζί του», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ρώσο ηγέτη. «Τον γνωρίζω πολύ καλά. Ο Πούτιν δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση ούτε εξήγησε γιατί έσπευσε να απορρίψει το ενδεχόμενο μιας επίθεσης εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, μιας συμμαχίας που βασίζεται στην αρχή της συλλογικής άμυνας απέναντι στη Μόσχα.

Η ανακάλυψη των drones, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με εκρηκτικά — μεταξύ αυτών ένα δίπλα σε ουκρανικό αεροσκάφος και ένα άλλο σε εγκατάσταση logistics του ΝΑΤΟ — φαίνεται να αποτελεί αυτό που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν χαρακτηρίσει μορφή «υβριδικού πολέμου» της Ρωσίας εναντίον χωρών που έχουν στηρίξει την Ουκρανία από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στη χώρα το 2022.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτόν τον μήνα. Κατά τη συνάντηση, οι δύο άνδρες πιθανότατα θα συζητήσουν και την επίθεση.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει εκφράσει τη στήριξή του προς τη Γερμανία και δήλωσε ότι καλωσορίζει τα αντίποινα που έλαβε η χώρα για τις ρωσικές επιθέσεις. Οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της 32μελούς συμμαχίας, η οποία ιδρύθηκε το 1949 για να αντιμετωπίσει τις απειλές της Σοβιετικής Ένωσης, έχουν αυξηθεί καθώς πληθαίνουν οι απόπειρες που στοχεύουν ευρωπαϊκές αμυντικές υποδομές, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αντίδραση του Τραμπ στην ερώτηση σχετικά με τα drones έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναρωτιούνται εάν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για να τους προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Δημοσκόπηση του POLITICO έδειξε ότι η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ σε τέσσερις βασικές χώρες του ΝΑΤΟ έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω διαφωνιών με την Ουάσινγκτον και των πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ προς τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Πούτιν, έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα αποχωρήσει από τη συμμαχία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι δεν έκανε αρκετά για να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2026 - 11:59
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