Βαριά σκιά στη χώρα μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όταν μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του. Το δυστύχημα σημειώθηκε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών, ενώ μετά την πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή.

Το αεροσκάφος, της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, φέρεται να έχασε απότομα ύψος λίγο πριν τις 15:00 και κατέπεσε περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχείρησαν και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το αεροσκάφος F-4E Phantom II κατέπεσε στις 14:55, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ. και του Σμηναγού (Ι) Δ.Π. Οι δύο χειριστές υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μετά την τραγική εξέλιξη στην Τανάγρα. Σε δήλωσή του εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των δύο πιλότων, τονίζοντας ότι η σκέψη του υπουργείου βρίσκεται στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2096264471060574565}

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού.

Η τραγωδία στην Τανάγρα επηρεάζει και το πρόγραμμα της 90ής ΔΕΘ. Η κυβέρνηση αποφάσισε την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ομιλία του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ οι υπόλοιπες εκδηλώσεις ματαιώνονται σε ένδειξη πένθους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο τραγικό συμβάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε δια του επικεφαλής ΚΤΕ Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.