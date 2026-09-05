Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο – Παύση επιθέσεων για τρεις ημέρες

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να τηρήσει εκεχειρία στις αεροπορικές επιθέσεις κατά πόλεων που συνδέονται με τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι είχε συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη ρωσική πλευρά. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να απέχει από βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας από τώρα και για τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο απέναντι στο Κίεβο.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να ανασταλούν για τρεις ημέρες οι επιθέσεις κατά του Κιέβου, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η απόφαση συνδέεται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των επαφών με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, ενώ οι δύο απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν στη συνέχεια στο Κίεβο για επαφές με την ουκρανική πλευρά.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι θα ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ενώ ουκρανικά μέσα είχαν μεταδώσει νωρίτερα πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 5ης έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα προσπάθεια δημιουργίας περιορισμένης εκεχειρίας, με τις επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων να βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών.

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