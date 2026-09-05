ΔΕΘ: Η «βόλτα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της Έκθεσης

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη έναρξη της 90ής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός συμμετείχε στον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της Έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές που παρουσιάζονται στη φετινή διοργάνωση.

Ανάμεσα στους πρώτους σταθμούς της επίσκεψής του ήταν το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της, Γιάννη Παπαδόπουλο, και ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρει η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στο κοινό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου έλαβε ως δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια ρομποτική εφαρμογή που παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη 90ή ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα ρομπότ, το οποίο αποτελεί προϊόν ερευνητικής και τεχνολογικής δουλειάς φοιτητών του Πανεπιστημίου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας του ρομπότ, αλλά και για τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σημείο, συζητώντας με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για την καινοτόμο εφαρμογή.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση ανέδειξε παράλληλα το σημαντικό ερευνητικό και τεχνολογικό έργο που υλοποιείται στα ελληνικά πανεπιστήμια, με έμφαση στους τομείς της ρομποτικής, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία αποτελεί την τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί συνομίλησε με μέλη της ιαπωνικής αντιπροσωπείας, αλλά και με επιστήμονες που συμμετέχουν στην παρουσίαση της χώρας στη φετινή διοργάνωση.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν εκπρόσωποι της ιαπωνικής πρεσβείας, ενώ πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ξεχωριστή θέση στην επίσκεψη είχε η παρουσίαση πτυχών της ιαπωνικής παράδοσης και κουλτούρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε από κοντά ένα εντυπωσιακό τελετουργικό με παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο, το οποίο παρουσίασε Ιάπωνας καλλιτέχνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl782dt59jp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl78r1ehcwqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}