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Ιράν: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, παρά τις εντάσεις
Ειδήσεις
12:08 - 18 Αυγ 2025

Ιράν: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, παρά τις εντάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν θα συνεχίσει τις συνομιλίες με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με τις δύο πλευρές να αναμένουν έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmaeil Baghaei, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (18/8).

Παρά τις δηλώσεις του επικεφαλής του IAEA, Rafael Grossi, ότι οι επιθεωρήσεις παραμένουν προτεραιότητα, οι επιθεωρητές δεν έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ τις βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου.

«Είχαμε συνομιλίες (με τον IAEA) την περασμένη εβδομάδα. Οι συνομιλίες αυτές θα συνεχιστούν και πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμη γύρος συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και του οργανισμού τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Baghaei.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον IAEA ότι, με την έκθεσή του στις 31 Μαΐου, άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, καθώς το 35μελές Διοικητικό Συμβούλιο του IAEA κήρυξε το Ιράν υπεύθυνο για παραβίαση των υποχρεώσεών του σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες των δυτικών χωρών για κρυφές προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, επισημαίνοντας ότι παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, που προβλέπει την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας από τα κράτη μέλη.

«Το επίπεδο των σχέσεών μας (με τον IAEA) έχει αλλάξει μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, δεν το αρνούμαστε. Ωστόσο, οι σχέσεις μας... παραμένουν άμεσες», δήλωσε ο Baghaei κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 12:09
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