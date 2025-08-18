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Ναβάρο (Αμερικανός σύμβουλος): Η Ινδία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
11:33 - 18 Αυγ 2025

Ναβάρο (Αμερικανός σύμβουλος): Η Ινδία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο εμπορικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, δήλωσε ότι οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και πρέπει να σταματήσουν.

Το Νέο Δελχί «τώρα κολακεύει τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα», έγραψε ο Ναβάρο σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (18/8) στην εφημερίδα Financial Times. «Αν η Ινδία θέλει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, πρέπει να αρχίσει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει υποστηρίξει ότι η χώρα στοχοποιείται άδικα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η ΕΕ εξακολουθούν να προμηθεύονται ρωσικά προϊόντα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, αυξάνοντας το συνολικό επίπεδο δασμών στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50%.

«Η Ινδία λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο διακανονισμού για το ρωσικό πετρέλαιο, μετατρέποντας το πετρέλαιο που υπόκειται σε εμπάργκο σε εξαγωγές υψηλής αξίας, ενώ παράλληλα παρέχει στη Μόσχα τα δολάρια που χρειάζεται», έγραψε ο Ναβάρο.

Ο σύμβουλος δήλωσε, επίσης, ότι οι στενοί δεσμοί της Ινδίας με τη Ρωσία και την Κίνα καθιστούν επικίνδυνη τη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Ινδία.

Συνεχίζεται η προμήθεια ρωσικού πετρελαίου από την Indian Oil

Η Indian Oil Corp, η κορυφαία εταιρεία διύλισης της χώρας, θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Anuj Jain, σε συνάντηση αναλυτών.

Ο Jain είπε ότι η επεξεργασία ρωσικού πετρελαίου από την εταιρεία του κατά το τρίμηνο του Ιουνίου ήταν περίπου 24% σε σύγκριση με το μέσο όρο 22% το 2024/25.

Ανέφερε ότι οι αγορές για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου συνεχίζονταν και ότι οι εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο κυμαίνονταν από 1,50 δολάρια ανά βαρέλι έως το σημείο αναφοράς του Ντουμπάι.

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