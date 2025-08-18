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Μητσοτάκης: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες
Πολιτική
11:54 - 18 Αυγ 2025

Μητσοτάκης: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης από το 2023 είναι ένα νέο, δυναμικό και ανθρώπινο ΕΣΥ, ενώ παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες.

Ο κ Μητσοτάκης ανέφερε ότι από το 2023 το ΕΣΥ ανακαινίζει νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πραγματοποιεί προσλήψεις και αναβαθμίζει τις αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών, ενώ ξεκίνησαν απογευματινά χειρουργεία για τη μείωση των λιστών αναμονής. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον τις ιατρικές υπηρεσίες μέσω SMS, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή ικανοποίηση: 93% βρήκε το γιατρό που χρειάζονταν, 88% ανέφερε ευγένεια και σεβασμό, και 75% δηλώνει συνολικά ικανοποιημένο από τη φροντίδα που έλαβε.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στα Επείγοντα Περιστατικά το 66% των ασθενών παραμένει λιγότερο από 4 ώρες και το 42% κάτω από μία ώρα, χάρη στο ηλεκτρονικό «βραχιολάκι». Η συνεχής αξιολόγηση μέσω των απαντήσεων των πολιτών, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, θα επιτρέπει τον εντοπισμό προβλημάτων και τη βελτίωση των υπηρεσιών, με μελλοντική ένταξη ειδικών κατηγοριών όπως οι ογκολογικές δομές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Και, πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Κάθε πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό.

Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ’ αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.

Στα Επείγοντα Περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα. Κάτι που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» το οποίο ξεκίνησε στις εφημερίες 10 νοσοκομείων και σταδιακά επεκτείνεται, φέρνει αποτελέσματα. Το ίδιο, ασφαλώς, και η γνώμη των πολιτών που θα βοηθά την Πολιτεία να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα.

Όσο το δείγμα των απαντήσεων θα μεγαλώνει, θα αποκτούμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για κάθε νοσοκομείο και κλινική του κέντρου και της περιφέρειας. Σύντομα, μάλιστα, στην αξιολόγηση θα ενταχθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι ογκολογικές δομές. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου που πλέον λαμβάνουν σε SMS όσοι ολοκληρώνουν τη νοσηλεία τους. Οι απαντήσεις τους θέλουν μόνο λίγα λεπτά. Βοηθούν, όμως, να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών.

Συνεχίζουμε!».

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