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HSBC για Ουκρανικό: Πώς μια συμφωνία με τη Ρωσία θα αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή οικονομία
Ειδήσεις
19:05 - 24 Αυγ 2025

HSBC για Ουκρανικό: Πώς μια συμφωνία με τη Ρωσία θα αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας ή κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θέτει στο επίκεντρο ερωτήματα για το πώς θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή οικονομία από μια τέτοια εξέλιξη.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της HSBC, η άμεση οικονομική επίδραση μιας συμφωνίας ειρήνης ενδέχεται να είναι περιορισμένη, ωστόσο διάφορα δευτερεύοντα κανάλια θα μπορούσαν να καθορίσουν την ταχύτητα ανάκαμψης και την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης.

Οι οικονομολόγοι της HSBC υπολογίζουν ότι σε περίπτωση σταθερής ειρήνης ή παρατεταμένης εκεχειρίας, το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί κατά 0,2% με 0,3%. Αντίθετα, μια ευρύτερη συμφωνία, ειδικά αν περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της ροής ρωσικής ενέργειας προς την Ευρώπη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, αν και οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο θεωρούνται προς το παρόν αβέβαιες.

Ο ενεργειακός τομέας ξεχωρίζει ως ο πιο άμεσος παράγοντας επίδρασης. Από το 2021 έως το 2024, η Ε.Ε. μείωσε δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, από ποσοστό άνω του 40% σε περίπου 10%. Ωστόσο, η HSBC εκτιμά ότι μόνο μια σημαντική χαλάρωση των κυρώσεων και μια ουσιαστική αύξηση της ρωσικής ενεργειακής προσφοράς θα μπορούσαν να επιφέρουν αξιοσημείωτη πτώση των τιμών στην αγορά ενέργειας.

Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου μειώνονται κατά 10%, αυτό θα οδηγούσε σε πτώση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες για διάστημα ενός έτους, ενώ θα ενίσχυε την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. κατά περίπου 0,1 μονάδα του ΑΕΠ.

Επιπλέον, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του μεταποιητικού τομέα και να βελτιώσουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη, δημιουργώντας συνθήκες για σταθερότερη οικονομική δραστηριότητα.

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι οι αμυντικές δαπάνες. Τα μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν σταδιακά τις συνολικές δαπάνες άμυνας στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με το 3,5% να αφορά καθαρά στρατιωτικές δαπάνες.

Η HSBC προβλέπει ότι έως το 2027, οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών της Ε.Ε. θα έχουν αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ, γεγονός που εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην οικονομική τους ανάπτυξη. Μάλιστα, αν η ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει αυξημένη ευθύνη της Ευρώπης για τη σταθερότητα στην περιοχή, είναι πιθανό αυτός ο ρυθμός να επιταχυνθεί.

Ήδη, η Γερμανία έχει θέσει στόχο να φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες έως το 2029, ενώ τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ευρωπαϊκών αμυντικών δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 19:13
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