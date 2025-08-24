Ομαλή αλλά έντονη η επιστροφή των εκδρομέων: Σε πλήρη επιφυλακή η Τροχαία με αυξημένα μέτρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε η επιστροφή περίπου 53.000 οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Κορίνθου και πάνω από 31.000 οχημάτων από την Αθηνών–Λαμίας. Ωστόσο, η κυκλοφορία δεν αφορά μόνο επιστροφή, καθώς αναφέρθηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων συνολικά από τις δύο μεγάλες εθνικές οδούς.
Η Τροχαία παραμένει σε συνεχή επιφυλακή, με αυξημένη παρουσία τόσο στα διόδια όσο και καθ’ όλο το μήκος των εθνικών δρόμων, εφαρμόζοντας μέτρα κυκλοφοριακής διευκόλυνσης και ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή των πολιτών.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία να επιστρέφουν γεμάτα με εκδρομείς.