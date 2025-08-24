Ομαλή αλλά έντονη η επιστροφή των εκδρομέων: Σε πλήρη επιφυλακή η Τροχαία με αυξημένα μέτρα

Η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου προς την Αττική συνεχίζεται με έντονους αλλά ομαλούς ρυθμούς, καθώς οι καλοκαιρινές άδειες ολοκληρώνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Οι οδηγοί κινούνται στους κύριους οδικούς άξονες χωρίς σοβαρά προβλήματα, αν και κατά τις μεσημεριανές ώρες παρατηρήθηκε προσωρινή συμφόρηση με ουρές αρκετών χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε η επιστροφή περίπου 53.000 οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Κορίνθου και πάνω από 31.000 οχημάτων από την Αθηνών–Λαμίας. Ωστόσο, η κυκλοφορία δεν αφορά μόνο επιστροφή, καθώς αναφέρθηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων συνολικά από τις δύο μεγάλες εθνικές οδούς.

Η Τροχαία παραμένει σε συνεχή επιφυλακή, με αυξημένη παρουσία τόσο στα διόδια όσο και καθ’ όλο το μήκος των εθνικών δρόμων, εφαρμόζοντας μέτρα κυκλοφοριακής διευκόλυνσης και ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή των πολιτών.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία να επιστρέφουν γεμάτα με εκδρομείς.