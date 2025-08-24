ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ομαλή αλλά έντονη η επιστροφή των εκδρομέων: Σε πλήρη επιφυλακή η Τροχαία με αυξημένα μέτρα
Ειδήσεις
19:25 - 24 Αυγ 2025

Ομαλή αλλά έντονη η επιστροφή των εκδρομέων: Σε πλήρη επιφυλακή η Τροχαία με αυξημένα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου προς την Αττική συνεχίζεται με έντονους αλλά ομαλούς ρυθμούς, καθώς οι καλοκαιρινές άδειες ολοκληρώνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Οι οδηγοί κινούνται στους κύριους οδικούς άξονες χωρίς σοβαρά προβλήματα, αν και κατά τις μεσημεριανές ώρες παρατηρήθηκε προσωρινή συμφόρηση με ουρές αρκετών χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε η επιστροφή περίπου 53.000 οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Κορίνθου και πάνω από 31.000 οχημάτων από την Αθηνών–Λαμίας. Ωστόσο, η κυκλοφορία δεν αφορά μόνο επιστροφή, καθώς αναφέρθηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων συνολικά από τις δύο μεγάλες εθνικές οδούς.

Η Τροχαία παραμένει σε συνεχή επιφυλακή, με αυξημένη παρουσία τόσο στα διόδια όσο και καθ’ όλο το μήκος των εθνικών δρόμων, εφαρμόζοντας μέτρα κυκλοφοριακής διευκόλυνσης και ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή των πολιτών.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία να επιστρέφουν γεμάτα με εκδρομείς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HSBC για Ουκρανικό: Πώς μια συμφωνία με τη Ρωσία θα αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή οικονομία
Ειδήσεις

HSBC για Ουκρανικό: Πώς μια συμφωνία με τη Ρωσία θα αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή οικονομία

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον Κουρσκ μετά την επίθεση - Συνεχίζεται η φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον Κουρσκ μετά την επίθεση - Συνεχίζεται η φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Βανς: Ρωσία και Ουκρανία έχουν ήδη κάνει σημαντικές παραχωρήσεις - Ο Τραμπ μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο
Ειδήσεις

Βανς: Ρωσία και Ουκρανία έχουν ήδη κάνει σημαντικές παραχωρήσεις - Ο Τραμπ μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών
Ειδήσεις

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο
Ειδήσεις

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΕΛΑΣ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική των Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:00

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Ναυτιλία
11/06/2026 - 17:55

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise

Πολιτική
11/06/2026 - 17:51

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:47

Ιστορική συνάντηση ΗΑΕ – Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Αναλύσεις
11/06/2026 - 17:46

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ