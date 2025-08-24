Κακλαμάνης: Συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα

Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου και πολιτικού Δημήτρη Κωνσταντάρα εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον Δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».