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Ισραήλ: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν λόγω πρόθεσης του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος
Ειδήσεις
11:12 - 05 Σεπ 2025

Ισραήλ: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν λόγω πρόθεσης του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε εκφράσει την επιθυμία να πραγματοποιήσει μια «σύντομη επίσκεψη» στο Ισραήλ. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λόγω της στάσης που τηρεί στο Παλαιστινιακό.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, εκτός εάν αυτός αποσύρει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατά την οποία ζήτησε από το Παρίσι να «αναθεωρήσει την πρωτοβουλία του να προχωρήσει στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους». Ο Σαάρ υπογράμμισε ότι η επιμονή σε αυτό το βήμα «έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ κατέληξε λέγοντας: «Όσο η Γαλλία εξακολουθεί να προωθεί αυτή την πρωτοβουλία και να επιδιώκει κινήσεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του Ισραήλ, η επίσκεψη του Μακρόν είναι εκτός συζήτησης».

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή μετέδωσε ότι ο Μακρόν είχε υποβάλει αίτημα για μια «σύντομη επίσκεψη» στη χώρα, αλλά ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα απόρριψης, τονίζοντας ότι η επίσκεψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η Γαλλία προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως η πραγματοποίηση της επίσκεψης θα εξαρτηθεί από την απόσυρση της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Ωστόσο, ο Μακρόν αρνήθηκε να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση.

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