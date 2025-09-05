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Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Τα δικαιολογητικά
Ναυτιλία
10:55 - 05 Σεπ 2025

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Τα δικαιολογητικά

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

  1. Aegean Sea Lines

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ταξιδέψουν από/προς Πειραιά:

  • για το διάστημα 5/9/2025 ως και 11/9/2025 (Έναρξη διδακτικού έτους), έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα),
  • για το διάστημα 23/12/2025 - 7/1/2026 (Χριστούγεννα), έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 20% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα)
  • για το διάστημα 3/4/2026 - 19/4/2026 (Πάσχα), έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 20% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα)
  • για το διάστημα 19/6/2026 - 3/7/2026 (λήξη διδακτικού έτους), έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα)

Η έκπτωση παρέχεται από τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

2. Attica Group

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται:

  • Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν, για το χρονικό διάστημα από 05/09/25 έως 11/09/25 για τις γραμμές :

- ΚΥΚΛΑΔΩΝ

- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

- Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

- ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

3. Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρίας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.

4. Fast Ferries

Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:

  • Έναρξη διδακτικού έτους: 5-11 Σεπτεμβρίου 2025
  • Χριστούγεννα: 23 Δεκεμβρίου 2025-7 Ιανουαρίου 2026
  • Πάσχα: 3-19 Απριλίου 2026
  • Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου -3 Ιουλίου 2026

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.

5. Golden Star Ferries

Έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας για την περίοδο 05/09/25 -11/09/25.

Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ.

Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

6. Levante Ferries Group

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν αποκλειστικά κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:

  • Έναρξη διδακτικού έτους: 5 - 11 Σεπτεμβρίου 2025
  • Χριστούγεννα: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 7 Ιανουαρίου 2026
  • Πάσχα: 3 - 19 Απριλίου 2026
  • Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2026.

Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας της Levante Ferries Group τα εισιτήρια με την έκπτωση.

7. Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

8. SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (Ι.Χ. & δίκυκλα).

Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:

  • 05/09/2025 – 11/09/2025
  • 23/12/2025 – 07/01/2026
  • 03/04/2026 – 19/04/2026
  • 19/06/2026 – 03/07/2026

Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των on-line συστημάτων κρατήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

- Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση

- Αστυνομική Ταυτότητα

9. Καρθαία Ναυτική Εταιρεία (Goutos Lines)

Έκπτωση 50% σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στα εισιτήρια των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) για το χρονικό διάστημα 22/08/2025-12/09/2025.

10. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στις εξής περιόδους αιχμής:

  • Έναρξη διδακτικού έτους: 5 – 11 Σεπτεμβρίου 2025
  • Χριστούγεννα: 23 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026
  • Πάσχα: 3 – 19 Απριλίου 2026
  • Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - SKY Express:

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Η προσφορά ισχύει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του διδακτικού έτους 2025-2026, και εφαρμόζεται σε κρατήσεις θέσεων έως 15/06/2026, για πτήσεις από 05/09/2025 έως 30/06/2026.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως περιγράφονται παρακάτω, στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.

Όροι και Προϋποθέσεις:

  • Δικαιούχοι: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στις 04/09/2025.
  • Περίοδος ισχύος:

Κρατήσεις: έως 15/06/2026

Πτήσεις: από 05/09/2025 έως 30/06/2026

  • Διαδικασία απόκτησης κωδικού:

Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό κωδικό SMS.

Οι δικαιούχοι εισάγουν στη φόρμα:

* τα προσωπικά τους στοιχεία,

* τον κωδικό SMS,

* τα στοιχεία ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται στο email που έχει καταχωρηθεί ο μοναδικός promo code μορφής MEDU2025xxxx, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις κρατήσεις.

Η προσφορά εφαρμόζεται σε έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι, σχετικά με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, βρίσκονται σε ισχύ εκπτώσεις από συγκεκριμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, που αναφέρονται παραπάνω, έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και η δυνατότητα παροχής έκπτωσης σε αεροπορικά εισιτήρια της Sky Express.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στην ελληνική αεροπορική εταιρεία SΚΥ Express, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας και στην έμπρακτη αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

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