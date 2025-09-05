Κρίσιμη συνεδρίαση στο ΧΑ - Τα βαρόμετρα

Με μικρές διακυμάνσεις και οριακή μεταβολή η χθεσινή (4/9) συνεδρίαση (ΓΔ 2032 +0,01%) με τον καθαρό τζίρο ξανά κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ και την πλέον σημαντική εξέλιξη το πακέτο (placement) της EBRD για το 5,1% που κρατούσε στην Τράπεζα Κύπρου (αξίας 160 εκ.) που έγινε στα επίπεδα του 7,20 (discount 6% έναντι της τιμής κλεισίματος).

ΜΠΕΛΑ, μετά την ανακοίνωση για αύξηση πωλήσεων +8% στο οχτάμηνο, ΠΕΙΡ και ΕΕΕ με κέρδη, απώλειες σε ΔΕΗ,CENER,ΑΡΑΙΓ και ΕΤΕ άνω του 1%.

Σε θετικό κλίμα όλα τα χθεσινά cc των εισηγμένων που παρουσίασαν αποτελέσματα το τελευταίο διήμερο (ΟΠΑΠ, ΚΟΥΕΣ, ΙΝΤΕΚ) για τα μεγέθη στο σύνολο της χρονιάς, βελτιωμένα τα μεγέθη και για την AKTR με αύξηση εσόδων κατά 17% στα 623 εκ. , ebitda στα 65 εκ. +112% και τα κέρδη στα 17 εκ. +46% με το ανεκτέλεστο στα 4,3 δις. ευρώ.

Κρίσιμη η συνεδρίαση στην βάση της υπέρβασης ή μη του μηνιαίου σημείου καμπής των 2035 μονάδων, επίπεδα που δυσκολεύεται αρκετά, σημαντικές και οι ανακοινώσεις το μεσημέρι από την ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ Β τριμήνου με τον πήχη να μπαίνει στα επίπεδα του 2%+-.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης