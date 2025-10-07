Οι πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες στην παγκόσμια ιστορία

Με αφορμή την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέσα σε μόλις 27 ημέρες, ανατρέχουμε στα κιτάπια της ιστορίας για να βρούμε τους πρωθυπουργούς που έχασαν σε χρόνο - ρεκόρ την εξουσία.

Η πολιτική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ηγετών που ανέλαβαν εξουσία με φιλοδοξίες, αλλά είδαν την καρέκλα του πρωθυπουργού να τους γλιστρά σχεδόν αμέσως κάτω από τα πόδια. Κάποιες φορές, πρόκειται για υπηρεσιακές κυβερνήσεις· άλλες, για πολιτικές καταρρεύσεις που γράφτηκαν στα χρονικά ως σύμβολα αστάθειας.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η εξουσία χάθηκε νωρίς, αλλά οι πρωθυπουργοί... επέστρεψαν.

Magdalena Andersson – Σουηδία (2021): Πρωθυπουργός για επτά ώρες

Η Σουηδία έγραψε ιστορία όταν η Magdalena Andersson έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Όμως η θητεία της διήρκεσε μόλις επτά ώρες. Η κυβέρνηση διαλύθηκε την ίδια ημέρα, όταν ένα κόμμα του συνασπισμού αποχώρησε και ο προϋπολογισμός της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε. Αν και επανεξελέγη λίγες ημέρες αργότερα, η πρώτη της θητεία παραμένει η πιο σύντομη στην παγκόσμια ιστορία.

Magnús Guðmundsson – Ισλανδία (1926): Δεκαπέντε ημέρες μετάβασης

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρωθυπουργού Jón Magnússon, ο Magnús Guðmundsson ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία της Ισλανδίας. Η θητεία του διήρκεσε μόλις 15 ημέρες, προτού ορίσει διάδοχο η Βουλή. Ήταν μία από τις πιο σύντομες περιόδους πολιτικής μετάβασης σε ευρωπαϊκό κράτος.

Atal Bihari Vajpayee – Ινδία (1996): Δεκαέξι ημέρες εξουσίας

Ο μετέπειτα μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ινδίας είχε ξεκινήσει με το ακριβώς αντίθετο ρεκόρ. Το 1996, ο Atal Bihari Vajpayee σχημάτισε κυβέρνηση μειοψηφίας, αλλά παραιτήθηκε 16 ημέρες αργότερα όταν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης. «Θα επιστρέψω» είπε τότε — και πράγματι επέστρεψε, κυβερνώντας αργότερα για έξι χρόνια.

Mathias Mongenast – Λουξεμβούργο (1915): 25 ημέρες εν μέσω πολέμου

Ο Mathias Mongenast ανέλαβε πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κράτησε το αξίωμα μόλις 25 ημέρες. Η πολιτική κρίση και η γερμανική κατοχή έκαναν την κυβέρνησή του σύντομη παρένθεση μέσα στην ιστορία του μικρού ευρωπαϊκού κράτους.

Liz Truss – Ηνωμένο Βασίλειο (2022): 44 ημέρες πολιτικής καταιγίδας

Η Liz Truss έγραψε ιστορία ως η πιο σύντομη θητεία πρωθυπουργού στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου: μόλις 44 ημέρες. Το οικονομικό της πρόγραμμα προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές και οδήγησε σε κατάρρευση της πολιτικής της στήριξης. Το εξώφυλλο της Daily Star με ένα μαρούλι που «άντεξε περισσότερο από την Truss» έγινε παγκόσμιο σύμβολο πολιτικής ειρωνείας.

Tommaso Tittoni – Ιταλία (1905): Δώδεκα ημέρες υπηρεσιακής κυβέρνησης

Ο Tommaso Tittoni, διπλωμάτης και πολιτικός, ανέλαβε υπηρεσιακή πρωθυπουργία στην Ιταλία το 1905 για 12 ημέρες, χωρίς να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Αν και σύντομη, η θητεία του θεωρείται παράδειγμα της συχνής πολιτικής αστάθειας της Ιταλίας στις αρχές του 20ού αιώνα.

Andrey Lukanov – Βουλγαρία (1990): 22 ημέρες σε εποχή αλλαγής

Στα ταραχώδη χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού, ο Andrey Lukanov ανέλαβε την πρωθυπουργία της Βουλγαρίας, αλλά παραιτήθηκε έπειτα από 22 ημέρες υπό την πίεση μαζικών διαδηλώσεων και απεργιών. Η περίπτωσή του συνδέεται με την πολιτική μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία.

Από την επτάωρη θητεία της Andersson έως τη σαρανταπενθήμερη της Truss, οι ιστορίες αυτές θυμίζουν ότι η πολιτική εξουσία είναι συχνά εύθραυστη, προσωρινή και απρόβλεπτη. Η διάρκεια δεν καθορίζει απαραίτητα τη σημασία· πολλές από αυτές τις σύντομες ηγεσίες έμειναν στην ιστορία, όχι για όσα πρόλαβαν να κάνουν, αλλά για όσα αποκαλύπτουν για τη φύση της δημοκρατίας.