Ο «χάρτης» του νέου προϋπολογισμού: Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις και μέτρα στήριξης
Οικονομία
22:25 - 06 Οκτ 2025

Ο «χάρτης» του νέου προϋπολογισμού: Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις και μέτρα στήριξης

Reporter.gr Newsroom
Με πυξίδα τη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνική υπευθυνότητα, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τη Δευτέρα (6/10), η κυβέρνηση καταθέτει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη μέσω φοροελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης για τη μεσαία τάξη. Το συνολικό πακέτο μέτρων για την περίοδο 2025-2027 ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών και νέες παροχές για στέγαση και επενδύσεις.    

Αναλυτικότερα, πρόκειται για έναν τριετή σχεδιασμό που συνδυάζει μεταρρυθμίσεις με στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Για το 2025 προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% και επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για νοικοκυριά με ανάγκη στήριξης. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των αποδοχών σε δημόσιο και ένστολους, καθώς και εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Το 2026, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εντείνονται, με μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά εισοδηματικό κλιμάκιο. Οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις ηλικίες 26-30 ο φόρος μειώνεται στο 9% από 22%. Μειώνονται επίσης κατά 30-35% τα τεκμήρια διαβίωσης. Ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται στα 920 ευρώ και συνεχίζεται η αύξηση αποδοχών στο δημόσιο.

Στην αγορά ακινήτων, προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, καθώς και συνέχιση της αναστολής ΦΠΑ για νεόδμητα ακίνητα. Παράλληλα, μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα φορολογικά έσοδα και πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ, το οποίο θα κατευθυνθεί σε μέτρα υπέρ των ευάλωτων. Η κυβέρνηση προσδοκά επιπλέον έσοδα 2,7% μέσω ενίσχυσης των εισοδημάτων και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, καταγράφεται έντονη κριτική για τη διατήρηση υψηλών έμμεσων φόρων, ενώ η άνοδος τιμών και ενοικίων παραμένει σημαντική πρόκληση.

Επίσης εκτιμάται ακόμη ότι το πλεόνασμα ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 4% σε μορφή υπερεσόδων, τα οποία ενδέχεται να επιστραφούν στην κοινωνία είτε μέσω έκτακτων μέτρων που θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο είτε μέσω της ΔΕΘ του επόμενου έτους.

