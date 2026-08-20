ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η σιωπή του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά
Ανεμοδείκτης
13:33 - 20 Αυγ 2026

Η σιωπή του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αλλεπάλληλες απώλειες πολιτικών προσώπων (Γιώργος Σουφλιάς, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Στέφανος Μάνος), αλλά και σημαντικών διανοουμένων (Στέλιος Ράμφος, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς) τις τελευταίες εβδομάδες, αναπόφευκτα σφραγίζουν το τέλος μίας εποχής.

Κατά τα αναμενόμενα, αλλά και ως όφειλαν σε ένδειξη σεβασμού στην μνήμη, την πορεία και την προσφορά των εκλιπόντων, οι εκπρόσωποι της πολιτικής τάξης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, με λιγότερο ή περισσότερο τετριμμένες ανακοινώσεις και δηλώσεις.

Οι πιο παρατηρητικοί πάντως στάθηκαν σε μία παράλειψη. Ηταν η απουσία κάποιας συλλυπητήριας δήλωσης του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Το γεγονός ότι ο εκλιπών ήταν ενταγμένος σε έναν διαφορετικό ιδεολογικό και πολιτικό χώρο, δεν δικαιολογεί το γεγονός, που αν μη τι άλλο, προξένησε εντύπωση…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο
Πολιτική

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Πολιτεία και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τον κορυφαίο διανοητή
Πολιτική

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Πολιτεία και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τον κορυφαίο διανοητή

ΠΑΣΟΚ: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συνέφερε στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συνέφερε στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Πολιτική

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
20/08/2026 - 17:47

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:45

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Ομόλογα
20/08/2026 - 17:29

«Βουτιά» στα αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,26% το 30ετές παρά τις κινήσεις Μπέσεντ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/08/2026 - 17:24

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)

Πολιτική
20/08/2026 - 17:15

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:12

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/08/2026 - 16:46

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 16:46

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:30

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:20

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 16:10

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

Ακίνητα
20/08/2026 - 16:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά παράταση για την εξαγορά δημοσίων ακινήτων – Στο «κόκκινο» οι ιδιοκτήτες στα Δωδεκάνησα

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Ελαφριά μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:02

Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:59

Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/08/2026 - 15:54

Ρεύμα: «Κόφτης» του ΥΠΕΝ στους στρατηγικούς κακοπληρωτές με το debt flagging

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 15:41

UniCredit: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο την Commerzbank – Η κρίσιμη απόφαση της ΕΚΤ το φθινόπωρο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:23

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:16

SZ: Το VAR ως «μαύρο κουτί» – Αμφιλεγόμενες αποφάσεις και τα ερωτήματα για τη FIFA

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:12

Ηλεία: Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών με λεία πάνω από €25.000

Πολιτική
20/08/2026 - 15:05

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Και το Υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο

Πολιτική
20/08/2026 - 14:42

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 14:21

Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στην Ευρώπη – Χιλιάδες νεκροί σε Γερμανία και Ισπανία

Νομίσματα
20/08/2026 - 14:18

Πάρτι στην αγορά crypto – Το «σήμα» από τα αμερικανικά ομόλογα φέρνει διψήφιο ράλι στο Bitcoin

Περιβάλλον
20/08/2026 - 14:05

Γιγάντιες φάλαινες μετακινούνται στα νερά της Γροιλανδίας καθώς υποχωρούν οι πάγοι

Ειδήσεις
20/08/2026 - 14:00

Στα πρόθυρα νέας κρίσης Ισραήλ–Τουρκίας με φόντο τη Συρία

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 13:59

ΕΒΕΠ: Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού πρέπει να περάσει στο ράφι και το καλάθι

Οικονομία
20/08/2026 - 13:51

ΠΑΣΟΚ: Δώσαμε μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους,  όταν η ΝΔ επέλεγε τα «Ζάππεια»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/08/2026 - 13:38

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,6% στον τζίρο της εγχώριας βιομηχανίας τον Ιούνιο

Ανεμοδείκτης
20/08/2026 - 13:33

Η σιωπή του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ