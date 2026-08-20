Η σιωπή του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Κατά τα αναμενόμενα, αλλά και ως όφειλαν σε ένδειξη σεβασμού στην μνήμη, την πορεία και την προσφορά των εκλιπόντων, οι εκπρόσωποι της πολιτικής τάξης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, με λιγότερο ή περισσότερο τετριμμένες ανακοινώσεις και δηλώσεις.
Οι πιο παρατηρητικοί πάντως στάθηκαν σε μία παράλειψη. Ηταν η απουσία κάποιας συλλυπητήριας δήλωσης του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Το γεγονός ότι ο εκλιπών ήταν ενταγμένος σε έναν διαφορετικό ιδεολογικό και πολιτικό χώρο, δεν δικαιολογεί το γεγονός, που αν μη τι άλλο, προξένησε εντύπωση…