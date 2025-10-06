Κεντρικό θέμα της επικοινωνίας αποτέλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και τη σημασία διατήρησης της σταθερότητας στη Συρία.
22:56 - 06 Οκτ 2025
Πούτιν και Νετανιάχου σε επαφή για Γάζα, Ιράν και Συρία
Τη Δευτέρα, (6/10), πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.