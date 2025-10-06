Φον ντερ Λάιεν για πρόταση μομφής: Μη πέσετε στην παγίδα του Πούτιν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντέκρουσε μια νέα προσπάθεια ανατροπής της προεδρίας της, απευθύνοντας έκκληση για πολιτική ενότητα σε μια περίοδο όπου, όπως είπε, «οι αντίπαλοί μας δεν είναι απλώς έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τις διαιρέσεις – τις υποκινούν ενεργά εξαρχής».

Η φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα δύο ταυτόχρονες προτάσεις μομφής, που κατέθεσαν ακροδεξιές και ακροαριστερές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις τρεις μήνες μετά την άνετη επιβίωσή της από την πρώτη της ψήφο δυσπιστίας.

Καμία από τις δύο προτάσεις δεν αναμένεται να περάσει.

«Ο στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι απαραίτητα να συμφωνούμε σε κάθε λεπτομέρεια», δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς οι ευρωβουλευτές συζητούσαν τις δύο αιτήσεις μομφής.

«Στην πραγματικότητα, η ένταση και ο διάλογος είναι εγγενές και σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αλλά, ίσως περισσότερο από ποτέ, έχει σημασία η ευρύτερη εικόνα.»

Η φον ντερ Λάιεν ενίσχυσε τα λόγια της αναφερόμενη σε πρόσφατες επιθέσεις ρωσικών drone και σε ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την ΕΕ ότι «κλιμακώνει» τον πόλεμο στην Ουκρανία – έναν πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε.

«Αυτό είναι το αρχαιότερο κόλπο του βιβλίου: να σπείρεις τη διχόνοια, να διαδώσεις παραπληροφόρηση, να δημιουργήσεις αποδιοπομπαίους τράγους», είπε η φον ντερ Λάιεν από το Στρασβούργο.

«Όλα αυτά, για να στραφούν οι Ευρωπαίοι ο ένας εναντίον του άλλου, να ρίξουμε την άμυνά μας καθώς αλληλοσπαρασσόμαστε, να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητά μας και την ανθεκτικότητά μας», συνέχισε.

«Αυτό είναι μια παγίδα. Και απλώς δεν μπορούμε να πέσουμε μέσα της.»

Η ομιλία της θύμισε την απάντησή της τον Ιούλιο, όταν κατηγόρησε τους επικριτές της πως ελέγχονται από «μαριονετίστες στη Ρωσία ή αλλού». Αυτή τη φορά, ωστόσο, η παρέμβασή της ήταν λιγότερο μαχητική και πιο σύντομη, αντικατοπτρίζοντας την κόπωση των κεντρώων κομμάτων, που θεωρούν πως οι εκ των προτέρων καταδικασμένες απόπειρες μομφής ευτελίζουν το θεσμικό κύρος του Κοινοβουλίου.

«Το νόημα όσων λέω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: να προσφέρουμε αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες», τόνισε.

«Πρέπει να φύγετε»

Οι προτάσεις μομφής που κατέθεσαν οι "Πατριώτες για την Ευρώπη" και η Αριστερά βασίζονται στην κοινή αντίθεσή τους προς τις εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψε η φον ντερ Λάιεν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Mercosur.

Ωστόσο, διαφέρουν σε άλλα ζητήματα.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής των Πατριωτών, κατηγόρησε την Επιτροπή για την κακή διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και την «εκτός ελέγχου γραφειοκρατική ατζέντα» της.

«Η Ευρώπη είναι ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής της γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Μπαρντελά.

Από την άλλη, η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς, κατηγόρησε τη φον ντερ Λάιεν ότι συνεργάζεται με την άκρα δεξιά και ότι μένει άπραγη μπροστά στη "γενοκτονία" στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε έναν ολόκληρο λαό να εξολοθρεύεται;» είπε η Ομπρί.

«Κυρία φον ντερ Λάιεν, πρέπει να φύγετε. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε.»

Σε αντίθεση με τη συζήτηση του Ιουλίου, η φον ντερ Λάιεν δεν απάντησε αναλυτικά σε κάθε σημείο της κριτικής. Παραδέχτηκε πάντως –όπως και το καλοκαίρι– ότι ορισμένα από τα θέματα που εγείρουν οι επικριτές της είναι υπαρκτά και απασχολούν και την κεντρώα συμμαχία που την επανεξέλεξε. Πρόσφερε μάλιστα συνεργασία για να αμβλυνθούν οι εντάσεις.

«Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είστε ακόμη αναποφάσιστοι για το πώς θα ψηφίσετε αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ξέρω όμως επίσης ότι σας προβληματίζουν ορισμένα από τα ζητήματα που αναφέρονται –έστω και περιφερειακά– στις προτάσεις μομφής», είπε.

«Ξέρω ότι προέρχονται από έναν τόπο αυθεντικής και νόμιμης ανησυχίας.»

Οι ψηφοφορίες για τις δύο προτάσεις μομφής θα διεξαχθούν ξεχωριστά την Πέμπτη στις 12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

Τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), των Φιλελευθέρων του Renew Europe, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των Πρασίνων, αναμένεται να καταψηφίσουν.