Προσχέδιο προϋπολογισμού: «Φουσκώσουν» κι άλλο τα φορολογικά έσοδα το 2026 - Οι πηγές

Τα συνολικά έσοδα από φόρους το 2026 προβλέπεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, με τις κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με βάση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Συνολικά, προβλέπονται πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,649 δισ. ευρώ.

Μείωση αναμένεται να υπάρξει στο μέτωπο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. «Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα», σημειώνει το προσχέδιο, αποτυπώνοντας τη μείωση των συντελεστών στη φορολογική κλίμακα, κάτι που σε απόλυτους αριθμούς ευνοεί τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται βέβαια να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Επίσης μειωμένος θα είναι ΕΝΦΙΑ, μετά τη μείωση κατά 50% του φόρου για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις:

- Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 δισ, ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025 με τα έσοδα από ΦΠΑ να διαμορφώνονται στο ποσό των 29,508 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ έναντι του 2025. Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) θα ανέλθουν σε 7,447 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

- Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα διαμορφωθούν σε 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.

- Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).

- Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

- Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής θα διαμορφωθούν στα 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

- Οι φόροι κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2025 και τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους σε 2,334 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

-Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

-Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

- Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 7,955 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.